Филип Буков и Павел Иванов с благороден жест към възрастна жена (СНИМКИ+ВИДЕА)

16 октомври 2025, 09:48 часа 0 коментара
Филип Буков и Павел Иванов с благороден жест към възрастна жена (СНИМКИ+ВИДЕА)

Любимците на българската публика – актьорите Филип Буков и Павел Иванов, отново доказаха, че зад популярността и екранните им образи се крият хора с големи сърца и истинска човечност. Двамата млади актьори направиха благороден жест, като се притекоха на помощ на възрастна жена от Белгия, която наскоро е претърпяла операция и има счупена ръка.

Буков сподели в социалните мрежи, че заедно със своя приятел и колега Павел Иванов са решили да използват „мускулите си за нещо полезно“. Те откликнали на нуждата на дамата, като първо я закарали с автомобила си на контролен преглед в болницата, а след това я придружили обратно до дома ѝ. Най-впечатляващият момент бил, когато двамата актьори, без никакво колебание, помогнали на жената да се качи по стълбите до жилището си, носейки я внимателно в инвалидна количка.

"Вероника е съседка на Стоян. Тя е от Белгия и е претърпяла операция на крака и е със счупена ръка. Съседите се грижат за нея, а ние с Павката използваме мускулите си за нещо полезно."

С този трогателен жест Филип Буков и Павел Иванов за пореден път показаха, че истинската стойност на един човек не се измерва с известността му, а с готовността да подаде ръка на някой в нужда.

"Важно е да си здрав. Да си здрав , за да тренираш. Да тренираш , за да си силен. Да си силен , за да помагаш" - е посланието на Буков.

Да бъдем хора

Трогателната история впечатли последователите на Буков и Иванов и много от тях изразиха възхищението си от младите актьори. 

Филип Буков често използва своята популярност, за да насочва вниманието към значими теми и благородни каузи. Припомняме, че през март Буков се включи с важен призив, като дари кръв в помощ на  пострадалите при пожара в Северна Македония. С постъпки като тази той още веднъж доказва, че добротата е най-чистото проявление на човечността и ни напомня колко важно е да запазим състраданието и желанието си да помагаме един на друг.

Ева Петрова
