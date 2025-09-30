Брижит Бардо за Марчело Мастрояни: Добър актьор без гений и без да е незабравима личност

"Свободата е да бъдеш себе си, дори когато това дразни", пише френската актриса Брижит Бардо в предговора на новата си книга "Mon BBcédairе" ("Моят ББуквар"), съобщава АФП. Изданието излиза в сряда, 1 октомври, и съдържа често остри мнения за колеги актьори, еротиката, политиката и съвременния свят, отбелязва издателят Fayard и допълва, че книгата, написана изцяло на ръка, е "потапяне в личността на жена, оставила следа в своето време с независимостта, ангажираността и смелостта си".

Структурирана като речник – от А за "Abandon" (отказ) до Z за "Zoo" (зоопарк) – книгата събира кратки текстове, написани с характерния кръгъл почерк на 91-годишната Бардо. Актрисата изразява обичта си към Жан-Пол Белмондо, когото нарича "страхотен човек, гениален актьор, забавен и смел". За Ален Делон отбелязва, че "носи в себе си най-доброто и най-лошото", а за Марчело Мастрояни казва, че макар да е "очарователен", е "добър актьор без гений и без да е незабравима личност".

Източник: Fayard/Facebook

За еротиката, Сен Тропе и скучната Франция

Относно еротиката Бардо – прославила се с филма "И Бог създаде жената", пише, че това са "любовни игри, в които всичко е позволено: въображение, смущаваща перверзия и чувствена освободеност".

Говорейки за Сен Тропе, където притежава вилата La Madrague, тя изразява съжаление, че "това толкова красиво малко рибарско селце" се е превърнало в "град на милиардери, в който вече не се разпознава старият му чар".

Снимка: Getty Images

Като активист за правата на животните Бардо е безпощадна и към състоянието на Франция, определяйки я като "скучна, тъжна, покорна, болна, омразна, опустошена, обикновена, вулгарна". По думите ѝ "дясната партия е единственото спешно лекарство за агонията на Франция". Тя отново заявява близостта си с Марин льо Пен и партията "Национален сбор" (RN).

Изключително дискретна в медийните си изяви, Брижит Бардо вече е публикувала през 1996 г. мемоарите си "Initiales BB" ("Инициали ББ"), припомня БТА.