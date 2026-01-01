Оставиха в ареста баща и син за грабежа с "Калашников" София

Баща и син, задържани за въоръжен грабеж в София, остават в ареста. Решението за постоянна мярка за неотклонение е на Софийския градски съд, съобщи "Нова телевизия". То не е окончателно и може да бъде обжалвано.

Престъплението стана в понеделник, малко след 19.30 ч., когато въоръжен с автомат "Калашников" мъж нахлу в магазин за алкохол от голяма верига в кв. "Красно село" и поиска оборота. Продавачката отказала и натиснала паникбутон, но нападателят успял да вземе парите от касата и избягал с автомобил, в който го чакал друг мъж.

Бащата не е криминално проявен, докато синът му е излежал 15-годишна присъда за убийство и е бил освободен преди шест месеца.