Честито! Натали Трифонова стана майка за първи път! (СНИМКИ)

Синоптичката и водеща Натали Трифонова е родила здраво момченце. Щастливата новина съобщи самата тя в социалните мрежи, като публикува снимка, на която се виждат едната ръчичка и част от личицето на бебето. Новороденото се казва Арън. "Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив! Благодаря на д-р Анна Богданова, проф. д-р Николай Младенов и на целия екип на болницата за грижите!", написа щастливата майка.

Под публикацията веднага заваляха поздравления и пожелания за щастливо детство и безгрижие. Към пожеланията се включиха Мария Илиева, Рая Пеева и др.

Първа рожба и безкрайно щастие

Това е първо дете за Натали Трифонова и е плод на любовта ѝ със състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой. Тя разкри, че е бременна през месец май. Тогава Натали лично обяви новината преди началото на бродуейския мюзикъл "Продуцентите", в който играеше главната роля - на шведката Ума Търман. "Тази вечер няма да участвам в спектакъла. Прекарах месеци с тези хора в репетиции. Мюзикълът е голяма емоция. Ще ставам майка. Имахме две премиери с малкия мъж, доста попяхме и танцувахме заедно. Време е за почивка", каза Трифонова, разкривайки и пола на детето.

През лятото пък стана ясно, че на мястото ѝ в предаването COOLt ще застане опитната Петя Дикова.

