Най-красивото вълнение: Радина Боршош очаква първото си дете (СНИМКА)

Актрисата Радина Боршош официално разкри, че е в очакване на първото си дете. Талантливата звезда на Народния театър сподели трогателен момент със своите последователи в социалните мрежи, публикувайки снимка, на която позира в ефирна бяла рокля, подчертаваща наедрялото ѝ коремче. Към кадъра, изпълнен с нежност и топлина, тя написа: "Цялата любов е в това очакване" — думи, които предизвикаха истинска лавина от поздравления, сърдечни пожелания и емоционални реакции от фенове, колеги и приятели.

В очакване на щастието

Цялата любов е в това очакване💙 Posted by Radina Borshosh on Tuesday, September 9, 2025

В последно време в артистичните среди не спираха да се носят слухове за бременността на дъщерята на министъра на туризма Мирослав Боршош. Радина обаче предпочете да запази личния си свят далеч от публичното внимание - поне до момента, в който самата тя почувства, че е готова да сподели тази интимна новина.

Още: Световната шампионка по самбо Мария Оряшкова стана майка (СНИМКА)

Сега, с дискретност, присъща на нейния стил, актрисата сложи край на всички догадки, като избра сама да покаже на света своята радост. Бъдещото майчинство идва малко повече от година след сватбата ѝ с фотографа Владимир Томашевич - церемония, също преминала в романтичен и ненатрапчив дух, сред природата и в компанията на близки хора.

Томашевич също качи снимката на своята любима в профила си във Facebook, като допълни с послание - "Най-красивото вълнение".

Още: Ирена Милянкова стана баба