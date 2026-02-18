Дрога е погубила дъщерята на Томи Лий Джоунс

Причината за смъртта на Виктория Джоунс – дъщерята на актьора Томи Лий Джоунс, е установена като токсично въздействие от кокаин, съобщи сайтът TMZ, позовавайки се на съдебни лекари от Сан Франциско. Официални представители са потвърдили пред сайта, че 34-годишната Виктория е починала вследствие на токсичните ефекти на наркотичното вещество. Главният съдебен лекар на Сан Франциско е заключил още, че смъртта ѝ е била случайна и няма данни за насилие.

Новината за трагедията бе съобщена на 1 първи януари т.г. Виктория – дъщеря на Томи Лий Джоунс и съпругата му Кимбърли Клоули, е била открита мъртва в луксозния хотел "Феърмонт" в Сан Франциско в новогодишната нощ.

Снимка: Getty Images

По-късно изданието TMZ информира, че през последните години тя е имала сериозни лични проблеми, включително многократни сблъсъци с органите на реда. Най-скорошният случай е бил арест през април 2025 г. за незаконно притежание на кокаин. Предложено ѝ е било споразумение, което е изисквало да се въздържа от употреба на наркотици, но тя така и не се е явила в съда, пише БТА.

За Виктория Джоунс

Виктория е родена на 3 септември 1991 г. Тя има и по-голям брат, Остин. Томи Лий Джоунс няма деца от другия си брак. Като дете Виктория се е появявала в няколко филма, включително с малка роля в "Мъже в черно II" (2002), епизод от 2005 г. на сериала "Самотно дърво на хълма" ("One Tree Hill") и в "Трите погребения на Мелкиадес Естрада", режисиран от баща ѝ. Като възрастна тя вече не се занимава с актьорство, но от време на време придружава Томи Лий Джоунс на светски събития

