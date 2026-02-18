Лайфстайл:

Дрога е погубила дъщерята на Томи Лий Джоунс

18 февруари 2026, 11:03 часа 0 коментара
Дрога е погубила дъщерята на Томи Лий Джоунс

Причината за смъртта на Виктория Джоунс – дъщерята на актьора Томи Лий Джоунс, е установена като токсично въздействие от кокаин, съобщи сайтът TMZ, позовавайки се на съдебни лекари от Сан Франциско. Официални представители са потвърдили пред сайта, че 34-годишната Виктория е починала вследствие на токсичните ефекти на наркотичното вещество. Главният съдебен лекар на Сан Франциско е заключил още, че смъртта ѝ е била случайна и няма данни за насилие.

Още: Актьорът Шая Лабъф е бит и арестуван, повдигнати са му обвинения (ВИДЕО)

Новината за трагедията бе съобщена на 1 първи януари т.г. Виктория – дъщеря на Томи Лий Джоунс и съпругата му Кимбърли Клоули, е била открита мъртва в луксозния хотел "Феърмонт" в Сан Франциско в новогодишната нощ.

Снимка: Getty Images

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

По-късно изданието TMZ информира, че през последните години тя е имала сериозни лични проблеми, включително многократни сблъсъци с органите на реда. Най-скорошният случай е бил арест през април 2025 г. за незаконно притежание на кокаин. Предложено ѝ е било споразумение, което е изисквало да се въздържа от употреба на наркотици, но тя така и не се е явила в съда, пише БТА.

За Виктория Джоунс

Виктория е родена на 3 септември 1991 г. Тя има и по-голям брат, Остин. Томи Лий Джоунс няма деца от другия си брак. Като дете Виктория се е появявала в няколко филма, включително с малка роля в "Мъже в черно II" (2002), епизод от 2005 г. на сериала "Самотно дърво на хълма" ("One Tree Hill") и в "Трите погребения на Мелкиадес Естрада", режисиран от баща ѝ. Като възрастна тя вече не се занимава с актьорство, но от време на време придружава Томи Лий Джоунс на светски събития

Още: Мая Хоук сключи брак на 14 февруари пред колегите си от "Stranger Things" (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
звезди Томи Лий Джоунс кокаин Виктория Джоунс
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес