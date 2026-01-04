Откриха мъртва дъщерята на Томи Лий Джоунс

Виктория Джоунс, 34-годишната дъщеря на актьора Томи Лий Джоунс, е намерена мъртва в хотел "Феърмонт" в Сан Франциско в ранните часове на Нова година, съобщи TMZ. Пожарната служба на Сан Франциско потвърди, че е откликнала на повикване за медицинска помощ в хотела на "Мейсън Стрийт" в 2:52 сутринта. Пристигналите парамедици от спешната помощ са установили на място смъртта на млада жена. Полицията и съдебният лекар също са присъствали, а причината за смъртта не е установена.

Още: Кейт Уинслет: Ще разкарам смартфона си

Говорител на полицейското управление в Сан Франциско заяви, че полицаите са отговорили на повикване около 3:14 ч. сутринта и са се срещнали с лекарите, които вече били обявили жената за мъртва. Медицинският експерт е провел разследване, но подробностите по случая все още са следствена тайна.

Коя е Виктория Джоунс

Снимка: Getty Images

Виктория е родена на 3 септември 1991 г. и е дете на Джоунс и втората му съпруга Кимбърли Клоули, за която актьорът беше женен от 1981 до 1996 г. Тя има и по-голям брат, Остин. Актьорът няма деца от другия си брак.

Томи Лий Джоунс е холивудска мегазвезда - участвал е в хитови продукции като "Мъже в черно", "Беглецът", "Няма място за старите кучета", "Батман завинаги" и др.

Още: Една година самота: Дженифър Лопес не си търси мъж

Като дете Виктория се е появявала в няколко филма, включително с малка роля в "Мъже в черно II" (2002), епизод от 2005 г. на сериала "Самотно дърво на хълма" (One Tree Hill) и в "Трите погребения на Мелкиадес Естрада", режисиран от баща й. Като възрастна тя вече не се занимава с актьорство, но от време на време придружава Томи Лий Джоунс на светски събития, припомня БТА.