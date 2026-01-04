Кабинетът подаде оставка:

Откриха мъртва дъщерята на Томи Лий Джоунс

04 януари 2026, 10:47 часа 0 коментара
Откриха мъртва дъщерята на Томи Лий Джоунс

Виктория Джоунс, 34-годишната дъщеря на актьора Томи Лий Джоунс, е намерена мъртва в хотел "Феърмонт" в Сан Франциско в ранните часове на Нова година, съобщи TMZ. Пожарната служба на Сан Франциско потвърди, че е откликнала на повикване за медицинска помощ в хотела на "Мейсън Стрийт" в 2:52 сутринта. Пристигналите парамедици от спешната помощ са установили на място смъртта на млада жена. Полицията и съдебният лекар също са присъствали, а причината за смъртта не е установена.

Още: Кейт Уинслет: Ще разкарам смартфона си

Говорител на полицейското управление в Сан Франциско заяви, че полицаите са отговорили на повикване около 3:14 ч. сутринта и са се срещнали с лекарите, които вече били обявили жената за мъртва. Медицинският експерт е провел разследване, но подробностите по случая все още са следствена тайна.

Коя е Виктория Джоунс

Снимка: Getty Images

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Виктория е родена на 3 септември 1991 г. и е дете на Джоунс и втората му съпруга Кимбърли Клоули, за която актьорът беше женен от 1981 до 1996 г. Тя има и по-голям брат, Остин. Актьорът няма деца от другия си брак.

Томи Лий Джоунс е холивудска мегазвезда - участвал е в хитови продукции като "Мъже в черно", "Беглецът", "Няма място за старите кучета", "Батман завинаги" и др.

Още: Една година самота: Дженифър Лопес не си търси мъж

Като дете Виктория се е появявала в няколко филма, включително с малка роля в "Мъже в черно II" (2002), епизод от 2005 г. на сериала "Самотно дърво на хълма" (One Tree Hill) и в "Трите погребения на Мелкиадес Естрада", режисиран от баща й. Като възрастна тя вече не се занимава с актьорство, но от време на време придружава Томи Лий Джоунс на светски събития, припомня БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
звезди Томи Лий Джоунс Виктория Джоунс
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес