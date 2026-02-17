Тайно, но не съвсем: Крис Хемсуърт взел много оръжия (ВИДЕО)

След най-запомнящата се роля на Крис Хемсуърт - Тор в "Marvel Cinematic Universe", Крис Хемсуърт реши да излезе извън рамките на супергеройските филми и да се потопи в света на криминалния трилър с новата си продукция "Престъпление 101". Актьорът, известен с харизмата и физическата си подготовка за ролята на бога на гръмотевиците, разкри, че снимачният процес на този филм е бил едно "различно и освежаващо изживяване". "Търсех нещо различно. Героят беше неочакван, а това е творческо начинание, което създава различен опит – и този филм го направи и още повече с невероятния актьорски състав", споделя Хемсуърт на премиерата в Лос Анджелис на 10 февруари.

Реквизит за спомен

Освен предизвикателството да играе съвсем различен герой, Хемсуърт също признава, че обича да "събира" реквизит от снимачните площадки. Същото важи и за Хали Бери, с която играе в "Престъпление 101" - тя подчертава, че понякога "просто забравяш" да върнеш взетото, "защото знаеш, че има още".

Снимка: Getty Images

Хемсуърт също не се свени да признае какво е взимал.

"Искам да кажа, тайно или не толкова тайно, съм взел много оръжия", каза 42-годишният Хемсуърт, цитиран от "People". "Снимах Снежанка и ловецът" и взех брадвата. С Тор съм взел чукове и взех Stormbreaker, а исках да открадна 69 Camaro, но воланът е от другата страна, ако го взема в Австралия.", допълва шеговито актьорът.

В "Престъпление 101" Хемсуърт играе влиза в ролята бижутериен крадец от Лос Анджелис, чиято поредица от обири по магистрала 101 обърква полицията. Пътят му се пресича с разочарована застрахователна брокерка, (Хали Бери), и с безмилостен детектив (Марк Руфало). С наближаването на най-големия обир в живота на героя, границата между ловец и плячка започва да се размива, а всички трима се изправят пред решения, които ще променят живота им завинаги.

Съчетаването на напрегнат сюжет, динамични обири и звездната игра на актьорите обещава един различен поглед върху криминалния жанр и показва Хемсуърт в светлина, която феновете му не са го виждали.