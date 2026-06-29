Ед Шийрън и Мартин Гарикс сбъднаха мечтата на фенка с незабравима сватбена изненада (ВИДЕА)

Певецът Ед Шийрън и DJ Мартин Гарикс изненадаха младоженци и техните гости, като се появиха неочаквано на сватбено тържество и изпълниха на живо новата си песен "Repeat It", съобщи американското издание TMZ. Двамата разказаха в публикация в Instagram, че всичко започнало с директно съобщение от фенка, която ги попитала дали биха изненадали сестра ѝ, като се появят без покана на сватбата ѝ.

Младоженците и гостите останали видимо изумени, докато световноизвестните музиканти превърнали обикновената сватбена рецепция в импровизиран частен концерт.

По-ъсно онлайн се появи видео, в което младоженците споделят емоциите си от невероятната изненада, която получили. Беше неверояно, сурреалистично.

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Случката привлече допълнително внимание и заради засилващите се спекулации около предполагаемата сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси в "Медисън Скуеър Гардън". Самата Суифт по-рано се пошегува, че едва ли би успяла да спре своя приятел Шийрън да вземе микрофона по време на празненството.

TMZ по-рано съобщи, че Стиви Никс и Тим Макгро са сред изпълнителите, за които се твърди, че ще участват в сватбените тържества. Засега обаче не е ясно дали Ед Шийрън също ще има роля в програмата, пише БГНЕС.

Припомняме, че по-рано изпълнителят на "Shape of You" разкри, че ще си вземе почивка от музиката, за да "се отдаде на бащинството".