Ед Шийрън си взима почивка от музиката: Бащинството е по-важно

Ед Шийрън обяви, че ще си вземе почивка от музиката, за да "се отдаде на бащинството".

35-годишният певец излезе на сцената в Глендейл, Аризона, на 13 юни в рамките на турнето си LOOP и между песните направи пауза, за да говори с публиката. Той каза на феновете, че "може да не го видят отново за известно време".

"Това ще е последният път, в който съм тук за известно време. Може да си взема почивка, след като това турне приключи, и да се отдам на бащинството. Така че, ако не се видим за известно време, обичам ви, благодаря ви, че дойдохте", добави Шийрън.

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Ед за бащинството

Музикантът има две дъщери от съпругата си Чери Сийборн - петгодишната Лайра и четиригодишната Юпитер. Преди време сподели, че би искал да добави още една дъщеря към семейството.

"Не знам, мисля, че може би искам още едно момиче. Те са толкова забавни, има си възходи и падения, а когато правят истерични сцени, е наистина сериозно. Те са толкова близки по възраст, че са като залепени една за друга. Ако имат малка разлика, макар и да е хаотично, то е много хубаво, защото си играят заедно, къпят се заедно и ходят на училище заедно, всичко е в синхрон", разказа той пред Daily Star.

Ед Шийрън също така сподели пред изданието, че когато е навън с децата си и хората го молят за снимки, той категорично отказва.

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"Ако съм с тях, отказвам да се снимам, защото веднъж, когато Лайра беше още съвсем малка, бях с нея и някой ни помоли за селфи, а точно докато го правехме, тя падна. Аз си казах: "Не съм тук, за да бъда баща". Така че сега отговорът е категорично "не". Хората обикновено го приемат, но понякога могат да бъдат груби. Но за мен е много по-важно да бъда баща на дъщеря си, отколкото поп звезда за някой друг", заяви той.

Шийрън започна турнето си през януари в Нова Зеландия и то ще приключи с последния му концерт в Тампа, Флорида, на 7 ноември.

Това не е първият път, в който той си взема почивка от музикалната индустрия – преди това го е правил през 2015 г., а след това отново между 2019 и 2021 г.

Източник: БГНЕС