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Изкуствен интелект като шеф на хора: Първи резултати как се справя

16 август 2026, 13:43 часа 791 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Изкуствен интелект като шеф на хора: Първи резултати как се справя

За първи път изкуствен интелект (ИИ), който действа в ролята на управител на магазин т.е. на мениджърска позиция, уволни човек-служител, макар че има особеност в случая. Случаят е от САЩ - Сан Франциско. Там мениджър с изкуствен интелект на име Луна, изграден по модел на Claude, беше назначен да отговаря за Andon Market като част от експеримент.

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Най-интересното в експеримента - в крайна сметка Луна е решила да уволни служител, който е закъснял за 17 от 23 смени. Дори тогава изкуственият интелект се оказа много по-снизходителен от типичния "човешки" шеф - първоначално Луна тръгва от официално предупреждение и премина към уволнение едва след като екипът на проекта ѝ подсказва, че може да уволни недобросъвестния работник. 

Експериментът се провежда от шведския стартъп Andon Labs, който тества дали изкуствен интелект може успешно да управлява реален бизнес. Извън случаят с уволнения служител обаче има червена лампичка - магазинът е тръгнал надолу като финанси, след като за пет месеца финансовото му салдо се е свило от 100 000 долара на 61 000 долара.

"Първият шеф-изкуствен интелект вече се е научил как да уволнява хора. Печеленето на пари обаче все още не му идва отръки, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

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Изкуствен интелект уволнение AI ИИ Andon Labs
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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