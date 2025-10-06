Фалшиви снимки на топмодела Жизел Бюндхен са използвани в измама за милиони

Бразилци, заподозрени в измами с реклами в Инстаграм с фалшиви изображения на супермодела Жизел Бюндхен и други знаменитости, вероятно са спечелили милиони долари онлайн, предаде Ройтерс, като цитира полицията. Властите в Бразилия арестуваха четирима души, свързани с измамата, и замразиха активи в пет щата в страната в рамките на разследване, което установи над 20 милиона реала (3,9 милиона щатски долара) със съмнителен произход според федералната служба за борба с прането на пари COAF.

Операцията е една от първите в Бразилия, целяща да противодейства на нарастващото използване на инструменти за изкуствен интелект за манипулиране на изображения и видеоклипове на известни личности за онлайн измами, отбелязва Ройтерс.

Върховният съд на Бразилия постанови през юни, че от социалните медии може да се търси отговорност за фалшиви реклами, публикувани от потребители, ако не предприемат бързи действия за премахване на съдържанието, дори и без съдебна заповед, припомня осведомителната агенция.

Компанията "Мета", собственик на Инстаграм, заяви, че политиките й забраняват "реклами, които неправомерно използват публични личности, за да се опитат да измамят хората" и че премахва подобно съдържание, "когато е открито". В разпространеното изявление са казва също, че корпорацията разполага със "специализирани системи за откриване на реклами, използващи известни личности, инвестира значителни средства в обучени екипи за наблюдение, споделя съвети за избягване на измами и предлага инструменти за сигнализиране на потенциални нарушения", припомня Ройтерс.

Представител на Жизел Бюндхен посъветва потребителите да бъдат предпазливи по отношение на необичайни отстъпки в реклами с участието на известни личности, да проверяват автентичността на офертите чрез официалните канали на марките или известните личности, както и да сигнализират за потенциални измами на властите.

Разследването, обявено тази седмица от полицията в южния щат Рио Гранде до Сул, започна през август 2024 г., след като жертва съобщи, че е била подведена от реклама в Инстаграм, в която Бюндхен промотира продукт за грижа за кожата.

Редица други измами

Друга реклама с образа на супермодела пък обещава куфари като подарък - желаещите плащали транспортни такси за артикули, които никога не пристигали, информира Ройтерс.

"Установихме, че престъпната група е извършила редица други измами, включващи фалшиви изображения на други знаменитости и фалшиви платформи за залагания", заяви пред Ройтерс Еиберт Морейра Нето, ръководител на отдела за киберпрестъпления в Рио Гранде до Сул.

Повдигнати са обвинения за пране на пари и онлайн измами. Те отбелязват, че повечето жертви са загубили малки суми, обикновено под 100 реала (19 щатски долара), и не са сигнализирали за престъпленията.

"Това създаде изкривена ситуация, в която престъпниците се радваха на нещо като "статистически имунитет". Те знаят, че повечето хора няма да подадат оплакване и затова действат в голям мащаб без страх", каза в изявление Исадора Галиан от отдела за киберпрестъпления, цитирана от Ройтерс.