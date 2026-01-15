Гаджето на звездата от "Мамник" Екатерина Лазаревска е известен актьор (СНИМКИ)

Всички говорят за новата звезда на българската сцена - актрисата Екатерина Лазаревска, която влезе в главната роля на новия сериал "Мамник". Оказа се, че нейният партньор в живота също е известен актьор - Калоян Трифонов, който преди време нашумя покрай връзката си с певицата Рут Колева, а по-късно се говореше за скандална раздяла. Различни източници бързо разпространиха новината онлайн, а в профила на Лазаревска в Instagram можем да видим снимки с нейния любим.

Повече за връзката им

За него актрисата споделя в социалните мрежи, че той е причина за усмивката ѝ през голяма част от времето.

"Човекът, който е причината за моя смях 95% от времето", пише тя, подчертавайки колко много държи на него. Двамата обичат да пътуват и често показват на последователите своите приключения, но предпочитат да стоят далеч от светлините на прожекторите и да пазят детайлите от личния си живот.

Калоян Трифонов е завършил Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ през 2014 г. в класа на проф. Маргарита Младенова. Има значителен опит на сцена и е участвал в редица спектакли - играл е в постановки в Народния театър „Иван Вазов“ и Драматичния театър в гр. Пловдив. От 2024 г. е част от трупата на Народния театър „Иван Вазов“.

Припомняме, че първият епизод на сериала "Мамник" по БНТ 1 привлече 340 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му. Началото на криминалната мистерия беше отбелязано с галапремиера, на която целият екип на продукцията и много специални гости гледаха заедно първия епизод в четири кинозали.