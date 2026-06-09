Гледайте си рестото! Умишлено ли врътнаха Николай Василковски с левове? (СНИМКА)

Популярният синоптик от NOVA телевизия Николай Василковски сподели в социалните мрежи за неприятна ситуация, при която е получил монети, които първоначално е приел за 2 евро, но по-късно установил, че става дума за монети от 2 лева. Въпреки че не става въпрос за голяма сума, по думите му, в рамките на два дни му се е случило да получи подобни монети като ресто в търговски обекти. Той отбелязва, че визуалната прилика между някои български и евромонети може да доведе до неволно объркване, особено при бързи разплащания.

"Внимание, гледайте какво ресто ви връщат", призовава Василковски в публикацията си, като споделя и снимка на монетите. Той посочва, че не е сигурен дали става дума за грешка от страна на търговци или за умишлено действие, но подчертава необходимостта от повишено внимание при получаване на ресто.

Снимка: Николай Василковски/Facebook, screenshot

"Познавайки масовия български търговец обаче, склонен съм да мисля, че са ме метнали.", изразява мнение журналистът.

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Случаят предизвика коментари в социалните мрежи, като част от потребителите отбелязват, че подобни обърквания могат да се случат при невнимание, докато други призовават за по-строг контрол при търговските практики.

Историята отново поставя акцент върху дребните, но неприятни ситуации в ежедневните разплащания и нуждата потребителите да проверяват рестото си особено когато използват или очакват различни валути.

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