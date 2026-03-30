Гърция полудя по изпълнението на Борис Христов в "Като две капки вода" (ВИДЕО)

30 март 2026, 19:25 часа 0 коментара
Снимка: Като две капки вода/Facebook
Борис Христов прави истиснки фурор в тазгодишното издание на "Като две капки вода". С последното си превъплъщение във Василис Карас, той предизвика широк отзвук в чужбина и доказа, че талантът няма граници, след като различни гръцки издания не спират да го търсят за поредното интервю. С две думи - Гърция полудя по изпълнението на българския певец, който по гениален начин перфектно се справи с "Fenomeno" - една от най-известните песни на Карас. 

Впечатленията

По време на участието си като гост панелист в "На Кафе" Борис разказа, че е започнал да получава много съобщения и похвали от гърци. Оказва се, че изпълнението му влиза във всички новини и не спира да се споделя в социалните мрежи. Борис е отделил от времето си и призна, че е дал 9 интервюта за 9 национални гръцки медии. 

Още: Весела Бабинова винаги избира трудното: Бях стресирана в "Като две капки вода"

"Не е за вярване, но е истина. Днес това интервю беше гледано от милиони в цяла Гърция.", сподели Борис в Instagram към видео от интервю за гръцка медия. 

Седмица по-късно все още не спират да му пишат всякакви хора, които са познавали Василис Карас, дори и от официалния клуб на гръцката легенда, с благодарности, че е възродил гръцкия любим певец.

"Подхождам към всяко изпълнение с голям респект. Първото, което направих, е да изгледам достатъчно материали за живота му. Гледах всичко, което е той за гърците, и дори погребението му. Темпото, което ние направихме в "Капките", е едно и също като оригинала.", разказа Борис в "На кафе" за подготовката си.

Тази вечер той ще излезе на сцената в образа на естонския рапър и певец Томи Кеш. 

Още: Алекс Раева след победата в "Като две капки вода": Не вярвах, че ще спечеля с такава песен

Ева Петрова Отговорен редактор
