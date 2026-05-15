Илияна остана без роза в "Ергенът". Ще се върне ли Стоян в Шри Ланка за нея?

Последната Церемония на червената роза в имението на любовта се превърна в една от най-емоционалните вечери в историята на "Ергенът". Само дни след драматичния избор на Илияна по време на Церемонията на жълтата роза, събитията поеха в напълно неочаквана посока, а чувствата, които доскоро изглеждаха подредени, преобърнаха живота на всички в имението.

В центъра на вечерта се оказа именно специалистката по дигитален маркетинг, която сутринта призна пред екипа, а по-късно и пред Любомира, нещо, което дълго е отказвала да приеме, а именно - че е влюбена в Стоян. След дни на колебания и вътрешни противоречия, тя реши да бъде напълно искрена - със себе си, със Стоян, с екипа, със зрителите и разбира се с Георги Гатев.

По време на последния вечерен коктейл в стил DOLCE NOTTE водещият Наум открито заяви пред останалите участници: "Дами и господа, само допреди няколко часа в сценария ми за тази вечер беше предвидено да кажа, че при Гатев всичко е ясно по отношение на дамите… в този момент тези думи вече не важат, защото днес се случи нещо с Илияна. Лично аз не знам какво точно ще се случи на предстоящия коктейл и какво точно ще си кажат Гатев и Илияна. Мога само да дам начало на вечерта ви и каквото има да се случва, ще се случи."

Фотограф: Филип Станчев

На фона на бурята от емоции около Илияна и Гатев, вечерта започна с финални решения за Марин. След емоционални разговори насаме с дамите, на които те трябваше да отговарят на предварително поставени въпроси, той даде своите две последни червени рози на Михаела и Любомира. Дизайнерката успя да го докосне с признанието: "За мен ти си причината да стана по-добра версия на себе си", а Любомира с откровението си, че "В мечтите ми двамата с теб мечтаем заедно" и "Мен ме е страх, теб те е страх и евентуално, ако нещата се получат, може да не ни е вече страх."

Без роза остана Нурджан. Марин бе напълно честен с нея и призна, че между тях е липсвало достатъчно време и ясно заявен интерес. "Тук има жени, които показаха намеренията си към мен много ясно, а при нас останах с усещането, че не успяхме да се опознаем достатъчно", обясни той. Нурджан прие решението спокойно и достойно, като благодари за всички моменти помежду им и напусна имението с усмивка. Пред останалите дами тя заяви, че си тръгва щастлива и без съжаления.

Какво друго се случи в епизода

Първата среща на Гатев за вечерта бе с Румяна. Двамата стават все по-близки, а отговорите, които получи операторът от 25-годишната риск специалистка, го накараха да посегне към червената роза. По-трудно бе положението при разговора на Гатев с Илияна. Плевенчанката призна, че изборът ѝ на предишната церемония е бил рационален, а не емоционален. "В момента, в който спрях да мисля, започнах да чувствам", сподели тя, преди директно да заяви, че чувствата ѝ са насочени към Стоян. Реакцията на Гатев бе болезнено откровена. Видимо разочарован, операторът все пак запази самообладание и ѝ отговори: "Искаше ми се да ми беше казала това по-рано. Щях да ти дам сила и подкрепа. Но съм благодарен, че се случва сега, а не след месеци." Така, втората червена роза на Гатев остана недадена и съответно – неприета. Малко по-късно, вече пред всички, той лаконично коментира случилото се с думите: "Близките хора не правят неочаквани неща."

Напрежението достигна своя връх, когато в края на коктейла водещият Наум Шопов разкри, че по-рано през деня Илияна е записала видеосъобщение към Стоян. В него тя признава, че е сгрешила, когато го е отпратила, че той ѝ липсва и го моли да се върне, защото тя е осъзнала любовта си към него.

Още по-драматично бе съобщението, че Стоян вече е гледал видеото при кацането си в Истанбул и е взел решение дали да се върне обратно в Шри Ланка, или не. Какво е то обаче Илияна, останалите участници и зрителите ще разберат в следващия епизод. Това е и причината тя да остане в имението дотогава, въпреки че не държи в ръцете си роза.

Така след последната Церемония на розата в имението останаха само пет души – Марин с Михаела и Любомира, както и Гатев с Румяна. На тях им предстоят т.нар. "dream dates", в които всяка двойка ще прекара едно денонощие далеч от погледите на останалите участници. След тези срещи ще стане ясно дали двамата ергени ще си тръгнат от Шри Ланка в двойка, или не. А какъв ще е развоят на отношенията им три месеца след края на романтичното риалити ще стане ясно на 21 май, когато те ще споделят как са се развили техните отношения вече на родна земя.

Преди това обаче, над всички продължава да стои един въпрос – ще се върне ли Стоян за жената, която го отпрати… и чак след това осъзна, че е влюбена в него? Или ще избере да продължи пътя си към България сам?