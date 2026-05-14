Новата любов на Мел Гибсън: Разцелува млада италианка под звездите (СНИМКИ)

Сърцето на Мел Гибсън отново изглежда е изпълнено с любов. Пет месеца след като стана публично известна раздялата му с Розалинд Рос, актьорът е бил забелязан в Рим да се държи много нежно с Антонела Салвучи — зашеметяваща 44-годишна италианска актриса и модел. Снимките, заснети по време на вечерно излизане в италианската столица, показват звездата от "Смело сърце" как целува новата си любима, вървят хванати за ръце и споделя интимни моменти на някои от най-романтичните места в града.

Според онлайн източници срещата им е била като от филмите - вечеряли в изискан ресторант, обиколили няколко забележителности и се насладили на романтична разходка, включително до една от най-впечатляващите панорамни гледки към града. Те спрели и при Фонтана дел’Аква Паола, където били снимани как се целуват страстно.

Въпреки очевидната химия между двете звезди, хора, близки до актьора от "Какво искат жените", са коментирали след вълната от спекулации. Източници, запознати със ситуацията, са заявили пред TMZ, че Гибсън все още е свободен и твърдят, че снимките просто показват сбогуване между "добри приятели" преди актьорът да се върне в Съединените щати.

Тази версия обаче рязко противоречи на фотографиите, на които двамата се целуват и вървят прегърнати, пише "Hola!".

Коя е Антонела Салвучи?

Родена в Италия, Салвучи е актриса, модел и водеща с дълга кариера в телевизията и модата. Въпреки че 44-годишната звезда е работила основно в Италия, международният ѝ профил се е разширил през последните години чрез различни проекти и участия във високопрофилни индустриални събития.

В социалните мрежи, където има над 100 хил. последователи, тя се представя като актриса и модел. Често споделя моменти от професионалния си живот, пътувания и публични изяви. Наскоро е отличена с престижна награда - "Niche Awards Italy 2026" за глобалното ѝ влияние като международна актриса. С това се подчертава кариерата ѝ между модата и киното.

Появата на Мел Гибсън с Антонела идва в период на лична промяна. През декември стана известно, че той се е разделил с Розалинд Рос — 35-годишна сценаристка и режисьорка. Двамата бяха заедно почти десетилетие. Те обявиха раздялата си в общо изявление, отбелязвайки, че въпреки тъгата от затварянето на тази глава от живота им, се чувстват „благословени“ от 9-годишния си син Ларс и остават отдадени на това да бъдат най-добрите възможни родители.

Според списание "People", двойката всъщност е прекратила връзката си тихо около година преди официалното ѝ обявяване.