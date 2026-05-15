Топмодел на Victoria's Secret обяви, че е бременна

Дилън Спраус и Барбара Палвин очакват бебе. Звездата от сериала "Лудориите на Зак и Коди" и съпругата му – модел на Victoria’s Secret – обявиха новината за бременността по време на 79-ото издание на филмовия фестивал в Кан, Франция. Двамата се запознават на парти и започват да се срещат през юни 2018 г. Палвин сподели пред "Vogue Australia" през ноември същата година, че е "много влюбена". "Чувствам, че намерих идеалния мъж. Той е много мил и нежен", каза тя за Спраус.

История на връзката им

Двамата потвърдиха годежа си през юни 2023 г. и се ожениха месец по-късно на церемония в родната ѝ Унгария. През февруари миналата година те разкриха тайните си за успешната връзка в интервю за списание "People". "Когато пътувам, той е с мен и не сме далеч един от друг. Когато той е на снимачната площадка, аз се опитвам да го посещавам. Имаме правило, че не трябва да сме далеч един от друг повече от две-три седмици", каза моделът пред изданието.

През август 2025 г. Палвин сподели в публикация в Instagram, че наскоро е претърпяла операция за ендометриоза. "Здравейте, момичета, отдавна не сме се чували! От няколко години се боря с трудностите, които могат да съпътстват менструацията ми. Умора, силна болка, обилно и нередовно кръвотечение, безсънни нощи на пода в банята. Мислех, че просто така е при мен", разказа тя.

Палвин заяви, че ѝ е било "препоръчано да потърси специалист по ендометриоза" и се е подложила на операция, която "ми помогна много и съм благодарна, че го направих. Ранната диагноза и лечението са много важни за предотвратяване на дългосрочни усложнения", каза тя, цитирана от БГНЕС.