Рачков и Геро са неконтролируеми: Скритите истории и гафовете в "Като две капки вода" (ВИДЕО)

Продуцентът на "Като две капки вода" Кирил Киров - Кико застана пред водещия на подкаста на шоуто преди големия финал, за да разкаже историите, които зрителите никога не виждат. Макар вече да не е режисьор на предаването, Кико признава, че все още държи комуникацията с водещите близо до себе си. "Мисля, че това ме кара да се чувствам сякаш имам контрол… въпреки че с Рачков и Геро това не винаги е възможно", коментира той.

Но какво реално се случва в слушалките на водещите по време на жив ефир? "Обикновено им крещя: "Давай!".

Истината обаче е, че голяма част от шегите се раждат именно зад кадър и в комуникацията между екипа: "Много често ние самите се смеем на нещо помежду си, а ако Рачков и Геро го харесат - го казват и в ефир".

Още: Виктор преди финала на "Като две капки вода": Разбрах грешките си и надградих себе си

Кой всъщност командва в шоуто? "Аз уж трябва да съм им шеф, но на практика не е така", признава Кико.

Кое остава скрито?

Докато зрителите виждат няколко часа шоу, зад кулисите подготовката никога не спира. “Всеки лайв се създава непрестанно през цялата седмица преди него. Реквизит, осветление, костюми, грим - всички отдели работят, а през това време участниците репетират”, разказва продуцентът.

Зад усмивките, аплодисментите и блясъка на шоуто понякога стои напрежение, за което зрителите дори не подозират. В “Капките Podcast” Кико повдига завесата над една от най-обсъжданите теми около шоуто - как се справят участниците и рухват ли психически. Кико признава - за щастие, досега не е имало участник, който да се откаже по средата на сезона, но за сметка на това има един, който е получил последно предупреждение за изгонване от продуцентския екип.

Още: Изненада в "Като две капки вода": Специален гост с удивителна имитация (СНИМКИ)