Изненадващи обрати и сълзи в "Traitors: Игра на предатели"

Новият епизод на "Traitors: Игра на предатели", показан във вторник вечер, поднесе както на участниците в играта, така и на зрителите на bTV поредица от неочаквани ходове, стратегически обрати и драматични сблъсъци. Съюзите се пропукаха, доверието рухна, а Имението на тайните се превърна в арена на ожесточена битка, в която никой вече не е в безопасност.

Снимка: bTV

Още: СЕМ сезира НАП заради "Ергенът: Любов в рая": Хазарт, расизъм и сексуални намеци

Напрежението успя да се прокрадне още по време на закуска в очакване на новината кой е следващият "убит" от тримата "предатели" на тайния им конклав предната вечер. Последна прага на имението отново прекрачи Глория, с което стана ясно, че вечно усмихнатият синоптик на bTV Борислав Лазаров е третата "жертва" на "съюза в сенките". "Не знам с какво съм заслужил тяхното внимание. Ако бях на мястото на предателите, щях да се оставя още малко време. Аз бих им бил удобна примамка или димна завеса, зад която те да продължат да се крият и аз да обирам огъня, докато те са на спокойствие", сподели Боби, след като прочете името си върху свитъка. И макар действията на "предателите" да бяха определени като грешка от "праведните", човекът, който стои зад този план – Бачорски, лаконично заключи: "Коментираше се, че ударът с Боби е грешка, което ми харесва."

Един "предател" по-малко

Снимка: bTV

Още: Петият сезон на "Ергенът" идва: Вижте кои трима мъже ще търсят любовта (СНИМКИ)

Категоричната заявка на Гъмов, че Георги Янев е един от "предателите", даде началото на верига от съмнения, които подпалиха искрата между участниците и доведоха до невиждан обрат. Макар и по други подбуди, Владо Николов също взе решение да гласува за отстраняването на Янев. Волейболистът сподели своето решение както пред плувеца, така и сред близкия си кръг, а това отприщи поредица от събития. Даниел Бачорски демонстрира завидно хладнокръвие и направи рязък завой в стратегията си, избирайки да се възползва от ситуацията и да жертва именно Янев, за да нахрани "акулите" и да успокои групата на "праведните". Усещайки, че доверието към нея се пропуква, Неве също избра да се присъедини към надигащия се фронт срещу Жоро. По този начин Янев събра десет гласа срещу себе си и се превърна в първия прогонен "предател" от кръглата маса.

Снимка: bTV

"Определено се чувствам надигран. Но истината е, че сам си сложих главата в торбата. Заставам изцяло зад думите си, че това е целенасочена атака от Неве, която, подтиквана от Бачорски, забърка цялата тази каша", заключи Жоро преди да напусне завинаги Имението на тайните. Най-изненадана от разкритието, че той е един от тримата "предатели", се оказа близката му приятелка Мирела, която не скри разочарованието си, че е била подведена: "Аз току-що бях излъгана. Застанах зад единствения човек, на когото вярвах в тази игра, и си рискувах кожата. А той ме е лъгал през цялото време толкова успешно. Наистина в тази игра всеки е сам за себе си".

Още: Световното кулинарно състезание "My Kitchen Rules" идва и в българския ТВ ефир

За двамата останали "предатели" – Даниел Бачорски и Невена Бозукова – Неве, предстои съдбоносно решение в следващия епизод на "Traitors: Игра на предатели" следващия вторник (7 октомври) от 20:00 ч. по bTV. Те трябва да преценят дали да поканят някой "праведен" към "предателския кръг", или да запазят крехкото си партньорство, концентрирайки властта единствено в свои ръце.