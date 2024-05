Как Марк Зукърбърг успя да докаже, че не е робот (ВИДЕО)

Е, през 2022 г. Зукърбърг бе подложен на изпитание, чрез което трябваше да докаже, че не е робот. Всъщност, всеки от нас е минавал през този тест, но винаги онлайн. А на Марк му се наложи да го направи на истински лист хартия.

Снимка: Getty Images

Компютърният специалист и водещ на подкаст Лекс Фридман през 2022 г. направи интервю с Марк Зукърбърг, в което двамата разискваха множество интересни теми за новите технологии и всичко, което кара светът да се движи напред.

Преди да започнат разговора си обаче, Лекс извади лист хартия, подаде го на Марк Зукърбърг и му каза, че трябва да огради всички квадратчета, на които има светофар, за да докаже, че не е робот. Както се сещате, това е тест, който всеки потребител в интернет е минавал поне веднъж в живота си.

Вижте как се справи Зукърбърг сега:

Never forget the time Lex Fridman made Zuck take a robot captcha test before his interview pic.twitter.com/VCbCEfc0Vd