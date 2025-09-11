Бракът на Гуинет Полтроу и Брад Фалчък започва с грешка: Ето за какво съжаляват

Гуинет Полтроу и съпругът ѝ Брад Фалчък признаха, че съжаляват за решението си да не живеят заедно през първата година от брака си, съобщи Пейдж Сикс. В откровен разговор в подкаста на актрисата „Goop“ Полтроу, 52, сподели, че ако можеше да се върне назад, не би повторила тази грешка. „Мисля, че тогава наистина вярвахме, че правим правилното. Опитвахме се да „приземим самолета“ много плавно и бавно и да накараме всички да се почувстват комфортно. Но не съм сигурна, че така не проточихме момента на несигурност – като че ли не знаем какво правим. Какво мислиш ти?“, попита тя съпруга си.

Създателят на „American Horror Story“ Фалчък, 54, се съгласи с нея и обясни, че тогава взели това решение заради децата си от предишните бракове. Поглеждайки назад, той смята, че отделното живеене е дало на децата „твърде много власт“. „Мисля, че да имат свобода е много важно. Но да имат силата да попречат на двама възрастни да живеят заедно? Това ги направи по-несигурни и по-убедени, че нещо не е стабилно“, допълни той.

Двамата са единодушни, че биха постъпили различно, но отбелязват, че днес тяхното смесено семейство е в отлични отношения.

Семейството

Полтроу и Фалчък се ожениха през 2018 г., след четиригодишна връзка. Бизнесдамата има две деца от бившия си съпруг Крис Мартин – дъщеря Епъл, 21, и син Моузес, 19. Режисьорът има дъщеря Изабела и син Броуди от бившата си съпруга Сузан Булник.

Актрисата от „Влюбеният Шекспир“ сподели още, че с Изабела вече имат „фантастични“ отношения, въпреки че в началото се е чувствала като че ли доведената ѝ дъщеря я „изпитва“. „Бях решила просто да бъда тази стабилна фигура за нея – винаги любяща и прощаваща, дори когато се държи предизвикателно. И винаги да ѝ показвам, че съм до нея, така че никога да не се съмнява в намеренията ми“, каза Полтроу.

Колко далеч са стигнали в отношенията си актрисата показа с трогателно послание за 21-вия рожден ден на Изабела.

„Честит рожден ден, моето слънчице“, написа звездата от „Железният човек“ в Instagram Stories върху тяхна обща снимка. „Научи ме на толкова много за любовта. Имам късмета да бъда твоя мащеха.“