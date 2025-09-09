Като сватбата на Безос и Лорън: Антоанет Пепе и Иво Карамански-младши отбелязаха любовта си с пищно тържество (ВИДЕО)

Една от най-обсъжданите двойки в светските среди у нас е тази на инфлуенсърката Антоанет Пепе и синът на Нели Атанасова - Иво Карамански - младши. Те сключиха грждански брак през есента на миналата година само в компанията на най-близките си, а година по-късно, това лято, отбелязаха любовта си с пищно тържество. За това разбрахме от многобройните кадри в социалните мрежи, като на бляскавата церемония са присъствали и много известни личности, сред които е и Даниел Пеканов. Именно той публикува някои от най-впечатляващите кадри.

Сред тях се открои и видео, на което можем да видим първия танц на влюбените.

Антоанет впечатли последователите си в социалните мрежи с грация и изящна булчинска рокля, а Иво, с не по-малко издокаран външен вид, не спира да танцува до своята любима.

Партито на родните знаменитости определено напомня за сватбената церемония на Джеф Безос и Лорън Санчес, за която дълго се говори в медийното пространство.

Моминското парти

Няколко дни преди голямата сватбена церемония Пепе отпразнува радостта си от това, че ще бъде булка с моминско парти в компанията на близки приятелки. Майката на 4 деца се забавлява цял уикенд край морето, с което отбеляза последните си дни като неомъжена. Разбира се, тогава визията ѝ също нямаше как да остане незабелязана, като за снимките, които тя качи в личния си Instagram профил, позира облечена в бели летни тоалети и бански.

Припомняме, че Антоанет е една от най-харесваните български инфлуенсърки, а четвъртото ѝ дете - Беатрис, е плод на любовта ѝ с Иво.