Финалисти в "Ергенът: Любов в рая" признаха за раздяла

Финалът на романтичното приключение "Ергенът: Любов в рая" може и да е факт, но зрителите остават нетърпеливи да разберат за кои от двойките, останали до последната церемония в шоуто, приказката продължава и в реалния живот. Припомняме, че първи гости в "Преди обед" бяха Натали и Орлин, които потвърдиха, че са заедно, а отношенията им са прекрасни.

Какво се случва с останалите финалисти, сред които бяха Калоян и Габриела?

Двамата дадоха първото си общо интервю, в което разказаха за отношенията си след романтичния риалити формат, където връзката им имаше от всичко по много - привличане, разочарования и скандали, скрити истини, които повлияха на отношенията им, и сблъсък на противоположни характери. В крайна сметка Калоян реши да даде роза, а не годежен пръстен на своята половинка във финалния епизод.

Всичко преживяно между Габриела и Калоян оказва изключително влияние върху връзката им и изглежда, че пътищата им са се разделили.

В първите дни след финала двамата си пишат, чуват се, но комуникацията не е гладка. Калоян се вижда с момиче, с което се е запознал на сватбата на брат си. Признава и че е бил объркан и претоварен от всички конфликти в предаването. Към днешна дата двамата вече не са заедно като двойка, стана ясно в "Преди обед".

Малко преди финала на риалити формата онлайн се появи информация, че Калоян е бил забелязан в компанията на една от най-коментираните участнички в "Ергенът" - финалистката от трети сезон - Маги Томова. Двамата дори имат подобни снимки в Instagram профилите си, на които позират от едно и също място. Блондинката я публикува преди около седмица, а Калоян - след излъчването на последния епизод в понеделник.

Засега нито един от двамата не е коментирал публично в какви отношения са.