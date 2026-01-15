Клуб на майките: Любимки от телевизионния ефир срещнаха децата си (СНИМКА)

Една от най-обсъжданите популярни дами от българския телевизионен ефир се събра с колежките си, но повод за това не е общата им професия, а чисто лична причина стои в основата. В социалните мрежи бившата водеща на на "COOLt" - Натали Трифонова - качи снимка заедно с Виктория Готева и Анна-Мария Конова, както и техните деца. Припомняме, че трите дами станаха майки през изминалата година, която определено беше година на "бей бум".

Готините майки

Трите жени изглеждат като част от "клуб на майките" - практика, която стана популярна сред знаменитостите. Младите майки позират усмихнати и издокарани в различни зимни тоалети по време на разходка в парка, а до тях всяка държи количката със своята рожба.

"Mamacitas", написа Натали Трифонова към кадъра, който събра много положителни коментари.

С поста си, чаровната блондинка показа, че отношенията ѝ с нейните колежки не са просто професионални, но и много по-близки - а истинското приятелство е да намираш време да споделяш общите си радости.

Сега обаче освен професията, ги свързват и трите им деца, които се появиха на бял свят в една и съща година. Първа момче посрещна половинката на Евгени Димитров - Маестрото - Виктория Готева. Това се случи в края на януари 2025 година. През септември се роди и синът на Натали Трифонова, която досега не е показвала бащата на детето си. Анна-Мария Конова пък роди през ноември - в Деня на християнското семейство.