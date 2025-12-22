Любопитно:

Бейби бум в родния шоубизнес: Знаменитостите, които станаха родители през 2025 г. (СНИМКИ)

Тази година светът на българския шоубизнес отбеляза истински "бейби бум". От певци, актьори и телевизионни водещи до инфлуенсъри и риалити участници - някои от тях за първи път станаха родители и споделиха радостта от новото начало, докато други вече имат опит в отглеждането на малчугани и добавиха още един член към семейството си. Кои от родните знаменитости станаха родители през 2025 година - може да видите в следващите редове. 

Звездни бебета

Само преди няколко часа моделката и инфлуенсърка Антония Петрова-Батинкова обяви, че е станала майка за трети път - сега на момиченце. 

Сред популярните от социалните мрежи родители станаха влогърката Валери Йорданова, а също и Калоян Димитров - Балан, който посрещна втория си син. 

Семейството на Даниел Бачорски, който участва в няколко риалити формата като "Hell's Kitchen" и "Traitors: Игра на предатели", също се увеличи през януари - той посрещна третото си дете и второ от съпругата си Атанасия. Припомняме, че той обяви новината с емоционално видео в социалните мрежи, в което дори се разплака. 

Няколко риалити звезди, които добре познаваме от участието им в "Игри на волята", също прегърнаха бебета. Шампионката по боди билдинг Ралица Кашинова роди в Деня на детето, световната шампионка по самбо Мария Оряшкова стана майка през август, а Зорница Стоилова, която също бе сред най-добрите жени в екстремното шоу, роди първото си дете през пролетта. Инфлуенсърката Бояна Генова, която бе част от второто издание на "Игри на волята", се похвали с момченце през октомври. 

Още две познати лица - от риалити формата "Ергенът" - се похвалиха с рожбите си в социалните мрежи - Ния-Косара, която участва в първия сезон на романтичното предаване, и Мария от сезон три.

Сред българските изпълнители бебета в семействата посрещнаха Рут Колева, Лора Караджова, Наско от Б.Т.Р. и Евгени Димитров. 

Любими лица от телевизията също станаха майки - синоптичката Натали Трифонова роди момченце през септември, а скоро след нея и репортерката Мария Ванкова посрещна първата си рожба.

Не липсва звездно бебе и в актьорското семейство на Башар Рахал и Любомира Башева. След тях майка стана и актрисата Радина Боршош. Даяна Ханджиева пък сподели двойна радост - в края на май тя роди близнаци.  

Сред популярните, които станаха родители през 2025 година, са още  златното момиче Християна Тодорова, Тодор Георгиев - Тоши от "Гласът на България", а също и риалити героите от "Един за друг" - Кристина и Артьом. 

