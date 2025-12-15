Актрисата Деби Райън стана майка за първи път (СНИМКИ)

Деби Райън и Джош Дън вече официално са семейство от трима. В събота, 13 декември, 32-годишната актриса от сериала на Дисни - "Джеси", сподели в Instagram радостната новина, че тя и 37-годишният барабанист на "Twenty One Pilots" са станали родители на момиченце, което кръстиха Феликс Уинтър Дън. Новороденото се появило на бял свят по време на интимно домашно водно раждане, обградено от уютната атмосфера на коледни светлини и снежна приказка навън.

Снимка: Getty Images

"Седяхме под пълната луна - студената супермесечина - спомняйки си живота си като семейство от двама, и казахме на детето, което носех в себе си, че сме готови да станем трима", сподели Райън в социалната мрежа. "Към обяд Феликс се роди направо в ръцете на баща си."

В публикацията си актрисата изказа огромна благодарност към партньора си и подкрепата му.

Райън сподели и сладки моменти от първите дни с дъщеря си. На един от кадрите бебето спи с ръце под брадичката, а на друг - Джош лежи с малката Феликс върху гърдите си, докато до тях е и домашният им любимец.

Снимки: Debby Rayan/Instagram

"Косата ѝ е като коприна, дъхът ѝ мирише на ванилов сладолед и всяко чуруликане, писукане и хленчене е музика", възторжено описва рожбата си Деби райън.

Актрисата признава, че майчинството за нея е "дом, източник на светлина за растежа ѝ и портал за появата на нова душа на този свят" - нейна най-голяма чест и привилегия. "Добре дошла на Земята, малък лунен лъч. Обичам те завинаги", завършва тя.

Кариера и семейство

Американската актриса започва да печели популярност с ролите по Disney Channel - в "Jessie" и "The Suite Life on Deck". Тя участва и в "16 Wishes" (2010) и "Radio Rebel" (2012), а по‑късно се снима в "Every Day" (2018), "Life of the Party" (2018), "Night Teeth" (2021), Shortcomings (2023) и Fast X (2023).

Деби и Джош започват връзка през 2013 г., а брак сключват тайно през декември 2019 г. През септември двойката обяви, че очакват първото си дете, споделяйки в Instagram снимки на бременното коремче на Райън и ултразвукови кадри, пише "People".