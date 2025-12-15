Щастието обича тишината: Михаела Маринова за мъжа, който нарича свой "дом"

2025 година бе изкючително важна за певицата Михаела Маринова. Талантливата изпълнителка преживя пълна метаморфоза не само в музикалната си кариера и творчеството си, което включва няколко успешни парчета, но и личният ѝ живот е белязан от голяма промяна. През август Маринова съобщи за годежа си, напълно сигурна, че е открила правилния човек. В интервю за NOVA, певицата обясни, че това е "първият и единствен годеж" в живота ѝ, взет като решение и от двамата.

Снимка: Mihaela Marinova/Facebook, фотограф: Duran Duran

Да се чувстваш у дома

Михаела и годеникът ѝ пазят връзката си далеч от светлините на прожекторите. Двамата вярват, че щастието обича тишината. Певицата обясни, че идеята да останат далеч от публичното пространство е на нейния любим, който искал да я "предпази от чужди енергии". Михаела разкри, че предишната ѝ публична връзка я е научила, че "няма нужда всичко да се знае", а причината за раздялата тогава е била напълно спокойна. "Поехме по различни пътища", каза тя допълвайки, че 21 години тя не е била готова за големите стъпки в личен план.

"Научих, че силните мъже са рядкост. Особено онези, които трябва да застанат до жена с характер.", сподели Маринова.

Днес Михаела е щастлива, по-сигурна от всякога и не смята, че е избързала с годежа: "Той е моят дом… мъжът, с когото се чувствам най-много вкъщи." Тя допълни, че сякаш върешно е усетила, че именно сегашният ѝ партньор е нейната половинка.

Освен за човека до себе си, в интервюто пред Мариян Станков - Мон Дьо Михаела говори за битките, които е водила, за раните, които е превърнала в сила. Непримирима към лицемерието и маските сред хората, певицата е убедена, ч истинските битки трябва да са "очи в очи".

