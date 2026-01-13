Кураж или лудост? Милица Гладнишка излезе в снега по плажна рокля (ВИДЕО)

Милица Гладнишка отново се изяви в социалните мрежи по типичния за себе си начин - с чувство за хумор и нестандартно решение. Припомняме, че не отдавна тя показа една изключително добра идея, която "спаси" живота ѝ, докато шофира, а слънцето ѝ пречи. Сега обаче, докато е студеното, тя отново намира време за необичайни лудости. С поредното си щуро видео в социалните мрежи, актрисата не само показа как се забавлява, но призова колегата си от "Кой да знае?" - Сашо Кадиев, да се върне от Малдивите, където е на почивка със съпругата си.

Пак привлече вниманието

В клипа Гладнишка демонстрира, че студът не я плаши - тя излиза на натрупана със сняг тераса, облечена само с лятна плажна рокля, а на главата си има моряшка шапка, с което напомня за топлия климат в иначе мразовитата обстановка. Дали е истински кураж или чиста лудост, оставяме да прецените.

С доза самоирония, Милица си представя, че е на екзотично място като Малдивите, а на кадрите можем да видим голяма купа, която включва салати, шоколадови ядки, ананас, но и сурвачка. Една "българска версия на екзотиката в Малдивите".

"Докато Сашо Кадиев е на Малдивите…", пише актрисата към поста си, а след това добавя: "Сашо Кадиев, обичаме те, ела си тук".

Коментари, разбира се, последователите на Милица нямаше как да не оставят, но този, който се открои бе на Катето Евро - майката на Кадиев: "Мили, нека си поседи там, че ни къса нервите и на двете!"

