Необичайно: Тейлър Суифт очарова с пореден шедьовър, но не музикален (СНИМКИ)

Поп звездата Тейлър Суифт отново е в центъра на вниманието, но този път не заради музиката си, пореден хит или турне, а заради таланта ѝ в кулинарията и приготвянето на домашно изпечен хляб с квас за известните ѝ приятели. След като приключи голямото си пътешествие по повод турнето "Eras" от 2023 - 2024 година, Суифт намери нов необикновен начин за творческо изразяване - печенето на хляб. Това се е превърнало в нещо като нейна страст и ежедневие, което тя споделя с приятели и както изглежда - с голяма част от знаменитостите на Холивуд.

Не чак толкова необичайно

На 9 януари 2026 г. Суифт беше забелязана с приятели в Западен Холивуд, след като излязоха на вечеря. Но снимките, които обиколиха социалните мрежи, не показват нея, а как четири нейните близки приятели си тръгват с по един голям хляб под ръка. Кадрите станаха повод за внимание и различни медии писаха, отразявайки вечерята като "събитие".

🚨| Vogue names Taylor Swift’s sourdough bread “The Hottest Accessory of 2026 So Far”. pic.twitter.com/L0erYFcOLW — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) January 12, 2026

Сред известните, за които изпълнителката на "The Fate of Ophelia" специално се бе погрижила с домашно приготвено хлебче, са били Есте, Даниел и Алана Хайм от рок групата HAIM и певецът Sombr, на който също се появиха снимки онлайн.

Всеки от тях държеше опакован хляб, придружен с ръчно написана бележка от Суифт - с хумористични надписи като "Are You Bready For It?" - препратка към една от нейните песни, но подхождаща като шега за хляб.

Това не е първият случай, в който Суифт привлича вниманието на медиите по този начин. Миналата година беше разкрито, че тя е подарила от специалния си хляб на Селена Гомес и Бени Бланко за рождения ден на Гомес.

Водещият от BBC Грег Джеймс и американският комик и водещ Джими Фалън също са сред известните, на които Суифт специално е поднасяла от кулинарния си шедьовър.

