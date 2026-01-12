Не очакваше толкова огромен подарък: Арнолд Шварценегер изненада зет си Крис Прат

Актьорът Крис Прат няма план за огромната портретна картина, която неговият тъст Арнолд Шварценегер му подари за Коледа. "Езикът на любовта му е да раздава подаръци, това е сигурно. Той просто се отдава напълно на подаръците си", каза звездата от "Отмъстителите" в епизода на "The Graham Norton Show" в четвъртък. "Тази година един от подаръците беше портретна картина с размери около шест на осем фута на трите ми деца и него като Дядо Коледа. Много е реалистична, много е голяма и на нея той е като Дядо Коледа", направи пълно описание Прат.

Внимателен с избора на подаръците

Когато Нортън отбеляза, че подаръкът не може да се използва "през цялата година", Прат призна, че той може да се показва само по време на празниците. "Да, не съм сигурен точно какво трябва да правим с това през останалата част от годината", каза той. "Мисля, че ще трябва да го извадим някъде през ноември."

Актьорът от "Пазители на галактиката" каза, че огромният портрет ще бъде "чудесна декорация" за дома му заедно с жена му Катрин Шварценегер и децата им Лайла, Елоиз и Форд. Припомняме, че актьорът наскоро разкри как се е влюбил в сегашната си половинка от пръв поглед.

"Беше много прецизен подарък", добави той, като отбеляза, че 78-годишната звезда от "Терминатор" веднъж му е подарила "един чифт крокодилски ботуши, които е носил във филм."

"Имаме еднакъв номер обувки", разкри Прат, като отбеляза, че въпреки че ботушите са били "подарени повторно" те са "иконични."

В интервю през август 2025 г. за „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ Прат каза, че тъст му е "толкова добър в даването на персонализирани подаръци, като одеяла с нашите лица", цитират от "Page Six".

