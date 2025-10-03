Луиза Григорова със специален повод за празнуване (СНИМКИ)

Много от родните знаменитости са активни в социалните мрежи и често споделя моменти от ежедневието си със своите последователи. Сред тях е и актрисата Луиза Григорова, която не пропусна да зарадва последователите си с няколко семейни снимки. А поводът - петият рожден ден на сина ѝ Бран. С емоционално послание към няколко снимки, Луиза трогна феновете си в Instagram, където публикува кадри от семейния празник и голямото парти.

Снимка: Luiza Grigorova-Makariev/Instagram, колаж: Actualno.com

"Не знам кога минаха тези 5 години – хем излетяха като миг, хем преживяхме толкова много, но вече пред очите ни има едно пораснало момче със свои мисли и интереси, пълен с любопитство, с доброта, с чувство за хумор и любов. Наш най-добър приятел! Този, който ни кара да откриваме света всеки ден по нов начин, да се смеем с глас, да плачем от радост и умиление. Той твърди, че когато е бил в Космоса, ни е избрал за родители и е дошъл при нас. Ако е така – по-благодарни не можем да бъдем!", написа щастливата майка към поста си.

Семейството на Луиза

През 2017 г. актрисата свързва живота си с режисьора Мартин Макариев, а през 2020 г. двамата стават родители на малкия Бран. Зад кулисите на професионалните ѝ успехи стои едно сплотено и креативно семейство, което ѝ дава стабилност и вдъхновение.