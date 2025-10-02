Трогателен момент: Владимир Зомбори и Весела Бабинова показаха дъщеря си (СНИМКИ)

Актоьрите Весела Бабинова и Владимир Зомбори отпразнуваха един специален и много вълнуващ момент – петия рожден ден на своята дъщеря Йоана. Празникът беше отбелязан не само с обич и усмивки, но и с тематично парти в стила на анимационния филм "Замръзналото кралство", В личните си профили в социалните мрежи двамата родители решиха да споделят по-лични и съкровени моменти с дъщеря си, като показаха пред последоватлите си различни кадри от изминалите години.

Весела публикува серия от снимки, уловили радостта и топлотата на празника – цветни балони, смях, прегръдки и искрени детски емоции. Впечатление направи и нейното прочувствено послание, насочено към малката рожденичка, което разтопи сърцата на последователите ѝ.

"Най-светлият и най-скъп празник за мен. Йоана на 5 години - 27.09.Честит рожден ден, мило наше дете!"

Много от последователите на семейството коментираха снимките в Instagram и изразиха милите си пожелания за празника на малката Йоана. Сред близките на семейството, които не пропуснаха да оправят поздравленията си бяха Георги Тошев, Александър Сано, Орлин Павлов, Гергана Змийчарова и други.

Баланс между семейство и кариера

Весела Бабинова и Владимир Зомбори са сред най-обичаните и разпознаваеми лица от съвременното българско кино и театър. Със своите впечатляващи роли отдавна са си извоювали място в сърцата на публиката. Но освен с талант и професионализъм, те вдъхновяват и с начина, по който съчетават успешната си кариера с пълноценен семеен живот. Въпреки натоварения си график и честите ангажименти на сцената и пред камера, двамата не крият, че именно семейството е тяхното истинско убежище и най-голям източник на радост. Споделените моменти с дъщеря им Йоана, макар редки и дискретни, винаги носят автентичност, топлота и любов – и неслучайно предизвикват съпричастност и вълнение в социалните мрежи.

