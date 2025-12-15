Мнозинството белгийци са против замразените руски активи да се предоставят на Украйна

Повечето белгийци (67 на сто) подкрепят своя премиер Барт де Вевер в съпротивата му срещу предоставянето на руско имущество в полза на Украйн. Това показва проучване на общественото мнение, представено в местни медии.

Мнозинството в Белгия е на мнение, че ако Киев получи руското имущество, страната им ще бъде засегната от трайни последици. За 22% отказът на белгийските власти да предоставят достъп до руските средства е неправилно, а 11% не се интересуват от този въпрос, сочат резултатите.

Най-голяма е подкрепата за предоставянето на руските средства на украинската страна в средите на партията "Еколо" (център-ляво), а най-силно възразяват от партията "Обвързаните" (център-дясно), които не биха желали по този начин да бъдат финансирани украинските отбранителни способности.

В белгийския депозитар "Юроклиър" се държат основната част от руските държавни средства, поставени под запор от ЕС с въвеждането на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Тази седмица предстои Европейският съвет да вземе решение за финансирането на украинската страна в следващите две години, като използването на запорираните средства е една от възможностите, предложени от Европейската комисия. Втората обсъждана възможност е държавите от ЕС да вземат общ заем от международните пазари.

