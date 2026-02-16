"Колега от дирекцията": Пиян полицай блъсна автомобил с баща и дете

Тежка катастрофа с участието на служител на МВР, шофирал след употреба на алкохол, е довел до нараняването на 8-годишно дете и неговия баща. Инцидентът е станал на 6 февруари на стария път Стара Загора - Чирпан, но информацията за нея излезе наяве няколко дни по-късно.

Произшествието се е разиграло на кръстовище при отбивката за селата Винарово и Малко Трънково - участък с добра видимост и ясна сигнализация. По официални данни униформеният, който заема изпълнителна длъжност в Областната дирекция на МВР - Стара Загора, е отнел предимството на автомобила, в който са пътували бащата и синът. Техническото средство е отчело 2,2 промила алкохол в кръвта на водача.

Пострадалите са получили наранявания, но състоянието им не е било животозастрашаващо. Служителят е бил задържан за 24 часа в Районното управление в Чирпан. По случая е образувано досъдебно производство. Със заповед на вътрешния министър той е временно отстранен от работа, като срещу него е започнала и дисциплинарна проверка. Още: Мъж загина в катастрофа, други двама са ранени

Катастрофата

"На 6 февруари със сина ми тръгнахме да се прибираме от Стара Загора. За огромен късмет бяхме само двамата. Съпругата ми за първи път остана вкъщи. Имам и дъщеря, която до последно се чудеше дали да дойде", разказа Петър Савов пред Нова телевизия.

По думите му ударът е настъпил на самото кръстовище. "Единственото, което успях да видя, бяха фаровете. В следващия момент просто не си спомням нищо. Ударът беше жесток. Не знам с каква скорост е карал, но нямах абсолютно никакво време за реакция", заяви той.

Савов споделя, че едва когато видял сериозните щети по автомобила си, осъзнал колко тежки можело да бъдат последствията. Детето е седяло от дясната страна - именно там, където е бил основният удар. "Ако бях с метър по-напред или с части от секундата по-различно, ударът щеше да е директно в него", казва бащата.

Случаят придоби публичност след журналистически запитвания няколко дни по-късно, когато бе потвърдено, че зад волана е бил 43-годишен служител на ОДМВР - Стара Загора.

"Колега от дирекцията"

По разказа на Савов след катастрофата с него се свързал очевидец, присъствал на мястото. Той настоял името му да остане в тайна. Свидетелят твърдял, че полицаят се е представил като "колега от дирекцията" и е направил опит случаят да бъде представен в по-благоприятна светлина. Още: Тежка катастрофа между два тира на Северната тангента, огромно задръстване и пламъци (ВИДЕО)

Пострадалият баща изказва благодарност към първия пристигнал на място полицай - Станислав Тенев. Според думите му именно той не е позволил подобно поведение. "Разбрах, че му е казал: "Как можеш да искаш това от мен? Има пострадало дете", заяви Савов.

По-късно Савов се срещнал лично с водача на другия автомобил. По негови твърдения по време на разговора служителят е дал невярна информация за позицията си. Първоначално заявил, че е дисциплинарно уволнен и че е обикновен пътен полицай. Впоследствие станало ясно, че това не отговаря на фактите - той работи в криминалистична лаборатория и е вещо лице към съда в Стара Загора в областта на криминалистиката.

"Една от причините да дам гласност е, че не искам това да се случва на никого. На пътя има невинни хора. Мисълта, че можеше никога повече да не прегърна сина си, е непоносима", каза още той.

Разследването продължава, като прокуратурата работи по образуваното досъдебно производство.