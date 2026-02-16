Любопитно:

АГ болници пред криза: Спряна е продажбата на Окситоцин у нас

16 февруари 2026, 11:59 часа 288 прочитания 0 коментара
АГ болници пред криза: Спряна е продажбата на Окситоцин у нас

Министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов заяви в отговор на въпрос на депутатите от "Възраждане“ Искра Михайлова и Даниел Проданов, че продажбите на Окситоцин у нас са преустановени временно.

Медикаментът за предизвикване и стимулиране на маточни контракции може да бъде поръчан от лечебните заведения с недостиг по реда на лекарствата, разрешени за употреба в ЕС, които не се разпространяват в България.

Причината

Още: Натиск, неадекватност и липса на подкрепа от МЗ: Какво се крие зад скандала в педиатрията и как може да нямаме детска болница

В постъпило в Министерството на здравеопазването на в края на януари тази година писмо упълномощеният представител за страната "Гедеон Рихтер" АД информира за временно преустановяване на продажбите на лекарствения продукт, считано от 21.01.2026 г.

В същото време с друго писмо, постъпило в Изпълнителната агенция по лекарствата, компанията е подала уведомление за временно преустановяване на продажбите до месец март 2026 г. Посочената причина е "логистична".

Недостиг в болниците

Засега в МЗ са постъпили официални писма за недостиг на лекарствения продукт от 4 лечебни заведения.

Още: Половин милион българи без здравни осигуровки и недофинансиране: Чакат ни масови фалити на болници

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Заради ключовата важност на лекарствения продукт Oxytocin-Richter за акушеро гинекологичната практика, Министерството на здравеопазването е уведомило в спешен порядък проф. д-р Асен Николов - главен координатор на Експертния съвет по медицинската специалност "Акушерство и гинекология", с цел предприемане на действия по компетентност за осигуряване на непрекъснатост на лечебния процес, предаде Фокус.

Източник: БГНЕС

"Съгласно чл . 266а, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива в страната, за конкретен пациент може да се прилага лекарствен продукт, който е разрешен за употреба в страна - членка на Европейския съюз, разрешен е за употреба по реда на този закон, но не се разпространява на българския пазар, като за целта се съставя списък по чл. 26ба, ал. 2 от ЗЛПХМ. Чрез този нормативно предвиден механизъм, се дава възможност на лечебните заведение чрез специална поръчка да осигурят лекарствен продукт, когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива в страната", споделя доц. Кирилов.

МЗ е предприело спешни действия, като е осигурило възможност за достъп на българските пациенти до лекарствени продукти и принадлежащи към международно непатентно наименование Oxytocin.

Защо начело на АГ "Шейново" застана бивш министър на Орешарски, без дори да е кандидатствал? (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Здравеопазване Министерство на здравеопазването окситоцин Силви Кирилов аг болница
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес