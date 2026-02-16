АГ болници пред криза: Спряна е продажбата на Окситоцин у нас

Министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов заяви в отговор на въпрос на депутатите от "Възраждане“ Искра Михайлова и Даниел Проданов, че продажбите на Окситоцин у нас са преустановени временно.

Медикаментът за предизвикване и стимулиране на маточни контракции може да бъде поръчан от лечебните заведения с недостиг по реда на лекарствата, разрешени за употреба в ЕС, които не се разпространяват в България.

Причината

Още: Натиск, неадекватност и липса на подкрепа от МЗ: Какво се крие зад скандала в педиатрията и как може да нямаме детска болница

В постъпило в Министерството на здравеопазването на в края на януари тази година писмо упълномощеният представител за страната "Гедеон Рихтер" АД информира за временно преустановяване на продажбите на лекарствения продукт, считано от 21.01.2026 г.

В същото време с друго писмо, постъпило в Изпълнителната агенция по лекарствата, компанията е подала уведомление за временно преустановяване на продажбите до месец март 2026 г. Посочената причина е "логистична".

Недостиг в болниците

Засега в МЗ са постъпили официални писма за недостиг на лекарствения продукт от 4 лечебни заведения.

Още: Половин милион българи без здравни осигуровки и недофинансиране: Чакат ни масови фалити на болници

Заради ключовата важност на лекарствения продукт Oxytocin-Richter за акушеро гинекологичната практика, Министерството на здравеопазването е уведомило в спешен порядък проф. д-р Асен Николов - главен координатор на Експертния съвет по медицинската специалност "Акушерство и гинекология", с цел предприемане на действия по компетентност за осигуряване на непрекъснатост на лечебния процес, предаде Фокус.

Източник: БГНЕС

"Съгласно чл . 266а, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива в страната, за конкретен пациент може да се прилага лекарствен продукт, който е разрешен за употреба в страна - членка на Европейския съюз, разрешен е за употреба по реда на този закон, но не се разпространява на българския пазар, като за целта се съставя списък по чл. 26ба, ал. 2 от ЗЛПХМ. Чрез този нормативно предвиден механизъм, се дава възможност на лечебните заведение чрез специална поръчка да осигурят лекарствен продукт, когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива в страната", споделя доц. Кирилов.

МЗ е предприело спешни действия, като е осигурило възможност за достъп на българските пациенти до лекарствени продукти и принадлежащи към международно непатентно наименование Oxytocin.

Защо начело на АГ "Шейново" застана бивш министър на Орешарски, без дори да е кандидатствал? (ВИДЕО)