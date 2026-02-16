Полицията влезе в къщата на Ивайло Калушев в село Българи

Екипи на МВР са влезли във втората къща на Ивайло Калушев в село Българи за извършване на същинско претърсване, съобщи бургаският сайт Flagman. По информация на изданието между 27 и 31 януари в имота са пребивавали Калушев, Николай, Сашо и непълнолетно момиче от София.

Шестнадесет дни след откриването на първите три тела край хижа "Петрохан" и началото на действията на МВР по разследването на един от най-сложните криминални случаи през последното десетилетие, в странджанското село Българи около 11:00 часа започва същинско претърсване в дома на наричания "лама" Ивайло Калушев. Още: Калушев е имал знания, които смъртните не притежават: Психиатър за култовите знаци в трагедията "Петрохан"

Къщата

Населеното място се намира на около 10 км от турската граница. Къщата е разположена в южната част на селото, в периферията му.

Пред масивната двуетажна сграда вече има десетима служители на ОДМВР - Бургас. На място е и началникът на РУ - Царево Румен Колев. Кметът на селото Петър Недялков координира действията по отцепването на района.