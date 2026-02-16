Пияна тийнейджърка припадна в дискотека

Сигнал за момиче, припаднало в дискотека в Разград е получен на тел.112 около 03.30 часа на 15 февруари, съобщиха от ОДМВР в града.

При пристигането на полицейски патрул на място е установена непълнолетна 16-годишна тийнейджърка от село Гецово, в неадекватно състояние вследствие на алкохолно опиянение.

Транспортирана е в МБАЛ-Разград от екип на „Спешна помощ“ за детоксикация. Непълнолетната е била придружена от малолетно 14-годишно момиче, гражданка на Украйна.

За случая е уведомен дежурен прокурор и е започната проверка. На родителите са съставени актове по Закона за закрила на детето. По закон санкциите за недобросъвестни родители са в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.

