СДВР с мащабна акция в Бистрица заради палежа в имота на кмета

Масирана полицейска операция на СДВР се провежда в района на Бистрица, съобщиха от столичната полиция. "Във връзка с издирването на извършителите на палежа на автомобила и входната врата на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов със заповед на директора на столичната дирекция, на територията на селото и околностите се провежда мащабна акция с участието на полицейски сили от криминална и охранителна полиция", информират от СДВР.

ОЩЕ: Цветомир Петров за кмета на Бистрица: Това е атака срещу местната власт

Извършват се проверки на входно-изходните артерии, а криминалисти провеждат активни оперативно-издирвателни действия за установяване и задържане на авторите на престъплението. Работи се по всички възможни версии.

По-рано от МВР съобщиха, че се работи активно по случая с палежа на автомобила и входната врата на кмета на Бистрица Самуил Попов. Около 1:30-1:40 часа тази нощ е получен сигнал, че автомобилът на кмета е изгорял, засегната е и входната врата на къщата, информираха от МВР.