Весела Лечева, която в средата на март бе избрана за председател на Българския олимпийски комитет, бе категорична, че вече 9 месеца се правят опити да се подмени резултата от гласуването. Бившата звезда в спортната стрелба говори пред колегите от „Нова телевизия“ като сподели, че се надява съдът да се произнесе час по-скоро по исковите молби, които бяха внесени от нейните опоненти, които подкрепят бившия председател Стефка Костадинова.

Лечева допълни, че от МОК са се произнесли по казуса още през месец май, но въпреки това българският съд се бави със своето становище. По думите ѝ съдът е заринат с искови молби, които са „копи-пейст“, а това е доказателство, че те са писани на едно и също място. Според нея множеството искови молби целят институциите да бъдат блокирани и да не могат да работят.

Какво обясни Весела Лечева?

„Вече 9 месеца се прави опит да се подмени резултатът от Общото събрание на БОК. Вярвам в независимостта и почтеността на българския съд. Вярвам, че всеки един от съдебните състави ще разгледа изключително внимателно исковите молби и ще се произнесе час по-скоро. Още повече, че това вече бе направено от швейцарските им колеги от МОК, които се произнесоха още през май месец по отношение на резултатите от събранието. Съдът е заринат от искови молби, които са копи-пейст. Писани на едно място. Самият факт, че съдът е задръстен с такива молби, показва, че се прави опит институциите да бъдат блокирани и да не могат да работят“.

„Сега на 17-и декември предстои дело по исковата молба на Станка Златева. Този съдийски състав не ме е присъединил като заинтересована страна. Това е доста странно, надявам се, че става въпрос за техническа грешка, недоглеждане. Станка Златева отбелязва , че не е гласувала по време на Общото събрание. Аз се чух с нея, за да разясня, че не аз съм причината, а че към онзи момент не е била вписана като председател на федерацията по борба. Както и че това не се определя от Весела Лечева, а от мандатната комисия на събранието, съставена от представители на Стефка Костадинова“.

„В Брюксел по време на последната ни среща с комисаря за младежта и спорта и президента на МОК Кърсти Ковънтри темата бе точно тази - как да запазим неутралитет от политически и икономически интереси. МОК остава една от най-влиятелните спортни организации именно заради своя неутралитет. Умолявам колегите към отговорност. Ако смятат, че са използвани в чужди сценарии, нека вземат своето решение. Това, което и аз пледирам по отношение на Българския олимпийски комитет, е да не допускаме липса на почтеност, несъобразяване с правилата и феърплея“, заяви Весела Лечева.

