"С президент или конкурент говорим": Радев и ПП-ДБ единодушни за машинното гласуване, охраната на Пеевски и бюджет

"Аз преди малко и на вашата колежка от ГЕРБ отговорих и потвърдих, че тук провеждаме консултации, а не сме се събрали на раздумка за някаква моя хипотетична партия. Не искам да превръщаме тези консултации в предизборна кампания, така че - ето ме тук в качеството на президент".

По конспекта

Иначе Радев постави серия въпроси на лидерите на ПП-ДБ относно това как виждат важния въпрос с бюджета, виждат ли възможност за нова управленска конфигурация, имат ли виждания кога да са изборите и дали ще инициират промени в Изборния кодекс с цел по-голяма прозрачност и честност, представителите на опозицията заявиха:

"Сегашното правителство трябва да внесе удължителен бюджет и да бъде приет до края на годината и да успокоим бизнеса и хората, че няма да има проблеми. Минималната работна заплата вече е повишена с постановление на Министерския съвет, а актуализацията на пенсиите ще е от 1 юли, така че ще има време да се приеме бюджет от новото правителство. Заявили сме готовност да работим между Коледа и Нова година, за да можем от 1 януари да дадем сигурност на българските граждани", обяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Според Божидар Божанов от "Да, България" ново управление е невъзможно в този парламент, а и е силно нежетелно. "Гражданите протестираха срещу модела Борисов-Пеевски и той трябва да бъде разграден, а свалянето на правителството е първата стъпка. Промени трябва да има, най-малкото за да се въведе изцяло машинно гласуване, както беше на най-чистите избори през 2021 г., ще търсим консенсус в този раздробен парламент. Той трябва да приеме удължителен бюджет и да приеме промените в Изборния кодекс - това са единствените аргументи, които да предопределят кога да са следващите избори", каза още съпредседателят на формацията.

На това държавният глава реагира и коментира, че споделя виждането на ПП-ДБ за 100% машинно гласуване с контролно броене на разписките като средство за повишаване на честността и доверието в изборите. По този начин "ще престанат безобразията с изборните протоколи и невалидните бюлетини", каза още Радев.

Партийни престрелки или приятелски огън?

По темата с предложените от ДБ реформи, свързани с премахването на охраната и служебните облаги на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски, съпредседателят на коалицията Ивайло Мирчев каза:

"На протеста стотици хиляди български граждани споделяха едно име - имаме важната задача за свалянето на охраната на Пеевски и на всички депутати. Той е по-охраняван от вас - с 15 барети, с повече коли, с НСО - вас не ви охраняват нито барети, нито имате толкова коли. Стотици хиляди го поискаха и ако ние искаме да покажем, че сме политици с кураж и искаме да си променим страната, а не да си играем на "ала-бала", трябва да свършим тази работа. Този човек трябва да се изкара от кабинета на Тодор Живков, което е символно. 30 години по-късно България се връща към времена, от които уж бягахме. Обръщаме се към всички партии да проявят зрялост", обърна се Мирчев.

"Правилно сте се насочили, защото този въпрос е поставян и към мен. НСО се води към президента, но правомощията ми са само към назначаването на директора и щата на службата - що се касае до комисията, която извършва контрол върху работата на службата, тя е в парламента. Доколко тази комисия реално работи, до каква степен сигналите са достоверни, е от компетенцията на Народното събрание. Аз също не искам да се злоупотребява - толкова много различни органи пазят едно и също лице, а няма нужда", подчерта Радев.

Опоненти или партньори?

На финала на разговорите думата взе и лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов, който директно постави въпроса за бъдещото политическо поприще на държавния глава: "Вие ще се явите ли на тези избори, г-н Радев? Сега разговаряме с президента или с конкурента?", попита директно той. "Ако някой ден се стигне до такъв момент, аз съм казал, че ще уведомя, но този въпрос се дискутира извън тази институция. На мен ми е още по-трудно, защото гражданите питат и мен", каза на свой ред Радев.

