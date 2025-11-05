Мисля, че ще умра: Екстремно преживяване в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" продължава с нова доза конфликти и неочаквани сблъсъци между участниците. И във вторник вечер (4 ноември) епизодът не изключваше напрежението и конфликтите, но зрителите станаха свидетели и на екстремната романтична среща между Благовеста и новодошлия Денислав. Двамата бързо намериха път един към друг и изглежда, че си паснаха като характера веднага. По всичко изглежда, че въпреки необикновеното място за опознаване, ергенът се оказа изключителен романтик.

"Ще умра, мисля, че тук е моментът, в който ще умра", споделя Блага пред камерите, след като Денислав ѝ подарява цвете, за да я разсее от височината, на която са.

Скандалите във вилата

Във вилата започна нов скандал - този път между новодошлата Гергана, която познаваме от "Ергенът" и скандалната Габи. С влизането си тя насочи своя интерес към Калоян, който инфлуенсърката няма да ѝ отстъпи. "Гергана да изчезва", коментира Габи, решена да води "война", ако се налага. "Имаш право да си каниш, който искаш, но не и моя мъж. В крайна сметка няма как да стане, аз съм тук", каза инфлуенсърката. "Няма да говориш с Калоян. Мисля, че започваш война, която ще изгубиш."

Междувременно напрежението между Ана-Шермин и Дениз нараства все повече, като нападките между двете не спират. Двете отново влязоха в спор за моралните ценности и личните преживявания от миналото.

