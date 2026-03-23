Натали Трифонова сподели какви родители са с Мартин Чой (ВИДЕО)

Синоптичката и водеща Натали Трифонова, която преди 6 месеца стана майка за първи път, разкри, че ще се завърне на голямата сцена с участие в мюзикъла "Продуцентите". Спектакълът ще бъде представен в Музикалния театър "Стефан Македонски" в София на 31 март. В интервю пред bTV красивата блондинка сподели също за сина си Арън и за неговия баща - Мартин Чой.

Как Арън е променил живота ѝ

"Толкова много хора ме бяха наплашили, че е толкова тежко в първите месеци с това будуване, с нощното ставане. Но за човек, който е работил в сутрешен блок и с години е ставал в 4 часа, това въобще не е страшно. Аз съм много голяма късметлийка. Имам много кротко дете, което не плаче много, много ми е добричък."

"Другите ми работи и ангажименти... всичко вече е на заден план. Има едно малко човече, което е най-важно. И всичко е съобразено изцяло с него. Сега вече съм по-спокойна, знам кои са важните неща и не си пилея енергията за ненужни неща. Работата няма да избяга, но тези моменти мисля, че няма кой да ми ги върне", категорична е Трифонова за малкия Арън.

За мотоциклетиста Мартин Чой - бащата на сина ѝ

Натали Трифонова за първи път сподели в интервю за това какъв баща е Мартин Чой. Тя обясни, че е избрала името Арън, защото ѝ харесва и защото има по-международно звучене.

"Геoрги Мартин Чой не ми звучеше добре. Хората ще се съгласят с мен, че Арън Мартин Чой звучи по-добре."

"Мартин помага много и съм благодарна, защото без неговата помощ със сигурност би ми било доста по-трудно. И двамата сме много спокойни родители", каза още щастливата майка.

От самото начало Натали и Мартин пазят отношенията си далеч от публичността. Запознаха се през 2023 г. в телевизионно предаване, а връзката им се развива без излишен медиен шум, като до момента не са споделяли общи снимки. Новината за бременността на Натали през 2025 г. извади отношенията им на светло, а раждането на малкия Арън през септември се превърна във важен момент за тях.

За сцената

Що се отнася до професионалния ѝ живот, Натали Трифонова се завърна в театъра с мюзикъла "Продуцентите", в който пее, танцува и играе. Синоптичката призна, че подготовката ѝ е включвала и запомняне на дълги и сложни имена на персонажи, както и справяне с пеенето: "С пеенето много ми помагаха колегите и вече пея вярно. Ролята ми предполага да си позволя и не толкова точно пеене."

Тя сподели, че макар телевизията да ѝ липсва, не планира скоро да се завърне на екран, за да може да се отдаде на грижите за сина си.