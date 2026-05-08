Йоанна Темелкова с разтърсваща истина за живота

С един от последните си текстове към публикация в Instagram, Йоанна Темелкова вдъхнови последователите си, поставяйки въпрос, който звучи едновременно лично и универсално: как живеем, когато календарът ни е препълнен, а вниманието към себе си е на заден план. Още в началото тя натрупва ритъм чрез повторението: "И какво, ако календарът ти е пълен с ангажименти… И какво, ако всяка вечер оставяш частица от себе си за другите…" Този въпрос не търси отговор. Той натиска върху ежедневието, в което "нормалното" постепенно започва да изглежда като затвор.

С публикацията си, актрисата критикува пасивността в живота. Проблемът, според нея, не е в липсата на информация. Интернет е препълнен с мотивационни цитати, които ни казват как да живеем. Но Йоанна отбелязва с ирония, че ние сме се превърнали в консуматори на чуждо вдъхновение, без да го превръщаме в действие за нас самите.

"Всички обичаме да четем т.нар. "мотивационни постове", но ако бяха наистина такива, повече хора щяха да се ОСМЕЛЯВАТ", а не да продължим да скролваме, както се изразява тя.

В това се крие и посланието на нейните размишления - "Осмелете се да счупите рутината; да объркате мозъка си; да разбъркате живота си. Страшно е, но е толкова любопитно! Изумително е чувството: "Да видя какво ще стане."

Животът като произведение на изкуството

А в края прави и собствена равносметка, след решението си да се отдръпне от актьорската кариера.

Сега, като си погледна календара от преди 3 месеца ми се завива свят. Срещи, работа, ангажименти… Това е пълна лудост! Тази година ставам на 40 и… не, нямам време за нищо, което ме кара да се чувствам зле! Ще дишам. Ще погледна себе си. Ще си припомня коя беше Йоанна е"

Защото "на този свят сме веднъж" и трябва да го превърнем в "произведение на изкуството".