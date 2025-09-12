Неприлични коментари за етноса на Лили Естер разгневиха участничките в "Ергенът: Любов в рая"

Тази седмица зрителите станаха свидетели на особено скандална ситуация в риалити формата "Ергенът: Любов в рая". Повод за това бяха доста неприлични коментари на един от ергените - Пенко, към танцьорката с нигерийски произход - Лили Естер. Изказванията му предизвикаха обществено недоволство, а в социалните мрежи зрителите го обвиняват в расизъм, пишейки коментари на страниците на продукцията.

Припомняме, че финалното решение по време на първата Церемония на розата бе в ръцете на Лили, която трябваше да избира между Пенко и Неделчо. Така докторът получи шанс да продължи напред в романтичното предаване. По-късно обаче пред камерите, при разговор с редактор на предаването, Пенко потвърди, че по-рано е използвал неприлични изрази, свързани с цвета на кожата на Лили и нейния произход.

Тази ситуация постави участника в неудобно положение пред камерите, но накрая призна, че това ще му бъде "урок за цял живот" и че ще помни този ден завинаги.

Позицията на жените

Някои от участничките също изразиха мнението си, а други запазиха мълчание, пишат от LadyZone.

Натали заяви позицията си в Instagram: "Искрено се надявам той сам да е осъзнал, че подобни думи и нагласи не са приемливи – особено когато засягат неща, с които се раждаме и не зависят от нас. Не е редно да поставяме хората в категории или да ги съдим за нещо, което не определя стойността им. В крайна сметка всички носим еднаква човешка стойност…"

Габи също не остана безразлична, като качи цитат на Шекспир: "Колко несправедлив свят… едни печелят с греховете си, а други губят с добротата си."

Лили Естер не пропусна да изрази възмущението си след коментарите по свой адрес, също със стори в Instagram. Първо тя публикува снимка на цитат на Буда, който гласи: "За да бъдеш обиден, първо трябва да се съгласиш да носиш тежестта на чуждото невежество."

Няколко часа след това продължи със снимка на Пенко, по време на разговора му с редактора, под която тя кратко написа: "Няма какво да кажа…"

Засега Пенко не е коментирал публично случилото се.