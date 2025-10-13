Приказката за грозното патенце е писана за мен: Нети се разплака в ефир

Днес актрисата и певица Нети Добрева е еталон за много жени - красива, нежна и талантлива - тя се е превърнала в пример за подражание, а бъларските дами ѝ се възхищават във всяко отношение. Само преди няколко години Нети разкрива истината за себе си - случайно открива, че е осиновена. В изключително емоционално интервю за NOVA пред Мариян Станков - Мон Дьо тя говори не само за своята кариера, но и за личните преживявания, които са я оформили като жена днес. Като изповед тя коментира семейството си, майчината любов и една "красива лъжа", която определя развитито на живота ѝ.

"Приказката за грозното пате все едно е писана за мен", смята Нети, която сподели болезнени спомени от детството си, когато е била обект на подигравки заради външния си вид. Етикеи като „щиглец“ и „скелет“ не са ѝ непознати и са белязали ранните ѝ години. Тези преживявания, съчетани с възпитанието от нейната майка, която е вярвала, че красивата жена е непременно глупава, оформят у Нети съзнателно желание да се дистанцира от представата за външна привлекателност. Дори когато започват да ѝ поверяват роли, в които външността ѝ има значение, тя се старае умишлено да се „загрозява“, за да не бъде оценявана през призмата на красотата.

Промяната идва, именно когато двамата с Дони се събират. „Човек, който не ми прави комплименти за визията, а цени хумора, интелекта и дълбочината”, обясни Нети. А именно това ѝ дава свободата да приеме себе си такава, каквато е – без страх от етикети и очаквания.

Нети обясни, че сякаш винаги е знаела, че родителите ѝ крият нещо от нея. И се оказва, че интуицията ѝ не я е подвела. „Начинът, по който ме гледаха, когато си мислеха, че не ги наблюдавам, ми подсказваше, че нещо не е казано“, сподели тя.

С времето тази интуиция се превръща във вътрешна убеденост, че не е родно дете на своите родители. Въпреки многократните си опити да разбере истината, среща само мълчание от майка си. „Сега разбирам колко е било болезнено. Цял живот толкова се е страхувала да ми каже", коментира Нети.

Как истната излиза наяве?

А животът ѝ се променя с един обикновен разговор в пицария. „Човекът срещу мен казва: "Мисля, че срещнах майката, която те е родила".

След последвал ДНК тест с резултат 99,9% сигурност, Нети вече знае — интуицията ѝ през годините е била вярна. Но за нея това откритие не е просто факт. "Най-важното за мен беше да разбера тази жена. Принудена ли е била от обстоятелствата, или просто не ме е искала?" — казва тя с честност, която разкрива дълбоката ѝ нужда от смисъл, а не от упрек.

Истината се оказва трудна, но човешка — майка ѝ е била принудена да я изостави и я е носила в сърцето си цял живот. Нети я нарича "мама Джиджи" с признателност и приемане, но и с вътрешна дилема: „Не знам дали някога тя ще бъде за мене истинската ми майка. В същото време тя е моята майка. Много е странно", допълни Нети.