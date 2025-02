Нова звезда на Алеята на славата в Холивуд: Този път за Минди Калинг (СНИМКИ)

Актрисата Минди Калинг получи 2800-ата звезда на Алеята на славата в Холивуд по време на церемония в Лос Анджелис на 18 февруари. Представители на Търговската камара на Холивуд връчиха звездата на Калинг в знак на признание за работата ѝ по телевизионни предавания като "Офисът", "Проектът Минди", "Сексуалният живот на колежанките" и "Never Have I Ever". Обръщайки се към публиката, Минди благодари на всички за присъствието и призна, че е "невероятно приятно" да получи отличието.

"Това е един от дните, в които ще се принудя да изживея момента. Толкова съм щастлива; обичам признанието", пошегува се тя. "Аз съм хиндуистка и практикуваме кремация, което е красива традиция, която моите предци са изпълнявали в продължение на хиляди години, и аз също ще го направя. Но също така съм обсебена от наследството. Затова понякога се разочаровам, че няма да имам гроб, но това? Това е много по-добре от гроб", заяви актрисата.

Емоционални думи

Калинг отдели и малко време, за да отдаде признание към дългогодишния си приятел Би Джей Новак, който е кръстник на поне две от децата ѝ. Звездата е майка на 7-годишната Катрин, 4-годишния Спенсър и малката Ан. "Забавен факт е, че дъщеря ми нарича Би Джей чичо Фофо. Нямам представа защо е така, но той е толкова важна и неразделна част от семейството ми, че понякога забравям, че причината да го познавам е, че сме работили заедно в професионален план. И сега съм също толкова зашеметена от него, колкото и когато го срещнах за първи път на 24 години. Обичам те", каза Минди.

В собствената си реч Новак възкликна, че Калинг би се появила на "алеята на талантите", ако тя съществуваше. "Минди, като се оглеждам и виждам всички тези хора от твоя живот, които са вярвали в теб от самото начало, просто съжалявам, че никой от нас не се е съмнявал в теб, защото знам колко по-забавно би било това за теб. Но ние не можехме да помогнем. Винаги сме знаели, че ще станеш известна, но нямахме представа колко прекрасно ще се справиш с тази работа. Така че е крайно време името ти да се присъедини към тези на твоите герои точно тук, на булевард "Холивуд". Знам колко много означава всичко това за теб", добави той, цитиран от БГНЕС.

