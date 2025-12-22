Рязко подобрение на въздуха: Близо 40% спад на замърсяването в София за три дни

Положителна тенденция в подобряването на качеството на атмосферния въздух в София, като данните от последните дни показват значителен спад в нивата на основните замърсители и повишена гражданска дисциплина. Концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ) са намалели с почти 40% в рамките на три дни, отчетоха от Столична община.

ОЩЕ: Зелен билет и днес в София заради мръсен въздух

Близо 200 000 "зелени билета" са закупени само за два дни, а нарушенията в нискоемисионната зона за автомобили са значително по-малко спрямо същия период на миналата година. Резултатите бяха представени от заместник-кмета по екология Надежда Бобчева и заместник-кмета по транспорта Виктор Чаушев, които отчетоха ефекта от комплексния подход на общината за ограничаване на замърсяването на въздуха.

Голям интерес към "зеления билет"

За първи път този сезон Столична община въведе "зелен билет" за пътуване с градския транспорт в събота, неделя и понеделник (20, 21 и 22 декември), на база прогнози на НИМХ за задържане на замърсители. Само през уикенда са закупени 196 916 „зелени билета“, което показва голям интерес и отговорност от страна на гражданите.

“Никоя мярка сама по себе си не може да доведе до значителен и устойчив резултат в подобряването на качеството на въздуха. Затова Столична община не разчита на единични решения, а прилага последователен и комплексен подход. Както мерките не могат да работят сами, така и общината не може без активното участие на гражданите. Благодарим за отговорното поведение и апелираме за дисциплина, особено през зимния сезон, когато замърсяването на въздуха в София е най-сериозно”, заяви Бобчева.

ОЩЕ: София се задушава: Рекордно замърсяване активира „Зеления билет“

След отчетени превишения на нормите за ФПЧ в края на работната седмица, през почивните дни е регистриран спад от близо 40% в концентрациите на замърсителя на част от автоматичните измервателни станции в София, като стойностите продължават да се понижават и да се доближават до допустимите норми.

Почти 40% е и отчетеният спад в нивата на азотен диоксид в понеделник (22 декември) спрямо петък (19 декември) – показател, който е пряко свързан с автомобилния трафик и ефективността на въведената нискоемисионна зона.

По-малко нарушения в нискоемисионната зона

Данните, представени от заместник-кмета по транспорта Виктор Чаушев, показват устойчива тенденция за повишаване на гражданската дисциплина по отношение на ограниченията в нискоемисионната зона за автомобили.

ОЩЕ: За по-чист въздух: Влиза в сила нискоемисионната зона в София

За периода 1 - 21 декември 2025 г. нарушенията в малкия ринг са с около 30 000 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. В големия ринг за същия период са отчетени 17 288 нарушения.

Анализът показва още, че нарушенията в Малкия ринг от автомобили със софийска регистрация са значително повече в сравнение с тези на автомобили, регистрирани в други населени места.