Официално! Поредна участничка в "Ергенът" откри любовта и се сгоди (СНИМКИ)

Животът често пише по-добри сценарии от всяко риалити шоу, а най-новото доказателство за това е блондинката Ива Костова. Участничката, която търсеше любовта пред камерите в четвъртия сезон на "Ергенът", официално е казала "Да" извън пределите на телевизионното имение и се подготвя за сватба номер две. Само преди ден тя се похвали с годежен пръстен в публикация в Instagram, изпълнена с надежда за бъдещето.

"Започва нова глава от нашия живот. И сме много развълнувани!", написа Ива.

Кой е годеникът на Ива?

Изглежда истинската любов не е чакала Ива в телевизионното студио, а точно зад ъгъла в реалния живот. От известно време Ива споделя в социалните мрежи снимки с новия си партньор - Красимир Гечев. Двамата имат много кадри от различни пътувания и преживявания заедно.

От профила му в Instagram изглежда, че той е любител на адреналина и екстремните приключения, ако съдим по профилната му снимка с мотор. Въпреки че онлайн информацията за него е минимална, философията му за живота включва да се наслаждаваш на живота - "Животът е твърде кратък, за да не сме щастливи", пише Гечев в описанието на профила си.

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Днес риалити разочарованията са вече в миналото. Ива Костова официално е сгодена и сияе от щастие. Въпреки сложните отношения и силното приятелство с бившия ѝ мъж, тя е намерила партньор, с когото е готова да извърви пътя до олтара за втори път. Сватбата се очаква съвсем скоро, a феновете ѝ пожелават този път приказката да бъде наистина завинаги.

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