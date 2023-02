Официално: Риана се завръща - ще пее на Супербоул

В последните години Риана се фокусира основно върху модния си бранд, а миналата година роди първото си дете, което допълнително промени фокуса ѝ. Песента "Lift Me Up", която тя записа за филма "Черната пантера: Уаканда завинаги", получи номинация за "Оскар", но истинското ѝ музикално завръщане ще бъде именно на супершоуто Супербоул, съобщава BBC.

Все още не се знае точно кои песни ще изпълни Риана, което не е изненада, тъй като изпълнителите на Супербоул обикновено пазят в тайна какво са подготвили, за да държат напрежението до последно.

And we got 3 more days 'til Super Bowl! ⚓️ pic.twitter.com/gBpsNznwUZ